La drástica decisión de Flor Vigna en medio de la internación de Luciano Castro: "Veo muchos..."

La artista acompañó las imágenes con un reel musicalizado con una de sus últimas y significtivas canciones haciendo un profundo análisis de de su presente en medio del difícil momento que atraviesa su ex novio.

“Aprendiendo una nueva forma de amarme: viajar sola. Estoy aprendiendo una banda de mí en este viaje. Veo muchos patrones que ya no quiero repetir", lanzó desafiante Flor Vigna.

Y agregó con absoluta decisión para lo que viene en este año tras estos días de descanso físico y desconexión mental: "Vuelvo más enfocada en todo lo que quiero ser y crear. Agarrate 2026”.

Este mensaje a pura reflexión llamó la atención de varios usuarios por su contenido y muchos lo tomaron como un recuerdo de lo que fue su anterior relación sentimental con Luciano Castro y el cierre de esa etapa de su vida para siempre.

flor vigna posteo en medio de la internacion de luciano castro

La causa detrás de la internación de Luciano Castro

En Intrusos (América Tv) se conocieron los verdaderos motivos que llevaron a Luciano Castro a tomar la decisión de internarse por voluntad propia en una clínica.

Paula Varela reveló detalles de una charla íntima que mantuvo con el actor poco antes de que comenzara el tratamiento en el centro terapéutico.

Según contó, Luciano Castro estaba plenamente consciente de su situación y convencido de que necesitaba frenar para priorizar su bienestar.

“Yo cuando me lo encontré me dijo que él entendía perfecto lo que le pasaba. Me dijo ‘Yo soy esto, soy lo otro, pero yo me voy a internar’”, relató la panelista.

El actor quería llegar de la mejor manera a sus compromisos profesionales y estar bien para sus hijos por lo que optó por tomar esa drástica decisión.

“Me dijo que tenía que grabar la segunda temporada de una serie de plataforma. Incluso me comentó que habló mucho con Carla para construir su personaje”, explicó la periodista en referencia a Carla Peterson.

Y en ese contexto recordó una frase que, según ella, el actor dijo con total firmeza: “‘Antes de grabar, yo quiero estar bien para grabar, quiero estar bien para mis hijos, y me voy a internar’”.

"Después me enteré que él otras veces, si bien no se ha internado, ha pasado procesos con psiquiatra, con psicólogo. Lo viene intentando hace rato”, aportó después Paula Varela sobre el proceso personal que atravesaba hace tiempo el galán.