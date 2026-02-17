Rating del lunes: con un bajo promedio, MasterChef Celebrity se mantuvo como lo más visto

MasterChef Celebrity 2026 (2)

Los ciclos más vistos de los otros canales

En El Nueve ganó Bendita con 2.6 puntos. En América TV se impuso el especial de Intrusos con 1.9 puntos. Y en la Televisión Pública encabezó Se siente Argentina con 0.6 punto.

En Net TV, según los datos de las planillas de Kantar Ibope Media, lideró el Cine Net "Contrato mortal" con 0.6 y, en Bravo, Destilando amor, con 0.2.

Telefe fue el canal más visto, con un promedio general de 6.1 puntos contra los 2.7 puntos de El Trece. América TV y El Nueve empataron con 1.4. Luego se ubicaron la TV Pública con 0.3, Net TV también con 0.3 y cerró Bravo con 0.1.