Rating del lunes: con un bajo promedio, MasterChef Celebrity se mantuvo como lo más visto
En la noche del lunes feriado, el ciclo que conduce Wanda Nara no logró superar los dos dígitos. Enterate cuánto rating hizo.
17 feb 2026, 10:30
Rating del lunes: con un bajo promedio, MasterChef se mantuvo como lo más visto
En el contexto de una televisión abierta de bajo encendido en general, los feriados de carnaval hace que los ratings sean más bajo de lo habitual. En la jornada del lunes 16 de febrero, MasterChef Celebrity logró ser lo más visto una vez más aunque no pudo susperar los dos digítos.
La gala de eliminación de este lunes en el ciclo que conduce Wanda Nara por Telefe fue lo más visto del día con 9.3 puntos de promedio. La segunda parte del reality promedió 8.1 puntos y quedó en el segundo escalón.
El podio se completó con Pasapalabra, el ciclo de Iván de Pineda que marcó 7.4 puntos de rating. Y el Top Five se cerró con Ferné con Grego y sus 7.2 puntos y luego empataron El noticiero de la gente y Telefe Noticias con 6.2 puntos cada uno.
El Trece no pudo ingresar a ese ranking de los más vistos porque El mundo del espectáculo con "Baywatch guardianes", que fue lo que consiguió más audiencia en esa pantalla, cosechó 3.4 puntos. Antes, Hija del Fuego con La China Suárez se conformó con 3.3 puntos.
Los ciclos más vistos de los otros canales
En El Nueve ganó Bendita con 2.6 puntos. En América TV se impuso el especial de Intrusoscon 1.9 puntos. Y en la Televisión Pública encabezó Se siente Argentina con 0.6 punto.
En Net TV, según los datos de las planillas de Kantar Ibope Media, lideró el Cine Net "Contrato mortal" con 0.6 y, en Bravo, Destilando amor, con 0.2.
Telefe fue el canal más visto, con un promedio general de 6.1 puntos contra los 2.7 puntos de El Trece. América TV y El Nueve empataron con 1.4. Luego se ubicaron la TV Pública con 0.3, Net TV también con 0.3 y cerró Bravo con 0.1.