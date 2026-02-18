Julieta Puente confirmó el sexo y nombre del bebé con el video más emotivo: "Te soñamos"

"No tiene sentido lo mucho que te manifestamos y soñamos desde mucho antes de que llegues, nuestra pequeña Serena", indicó conmovida anunciando además el nombre de su hija: Serena.

Y agregó: "Una mitad de papá, otra de mamá. Tenemos una ansiedad por conocerte y desde que nos enteramos de tu llegada, toda nuestra vida se iluminó por completo nuestra felicidad es tan grande como el amor con el que te esperamos mi chiquita, mi Sere!!".

"Tías, prepárense porque tenemos una mini Shulai en la comunidad", advirtió con humor y tota alegría la influencer sobre la nueva integrante de la familia que se viene.

julieta puente 2

La historia de amor de Julieta Puente y Facundo Miguelena

Julieta Puente y Facundo Miguelena tienen una historia de amor romántica que comenzó hace más de cinco años en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Se cruzaron gracias a un amigo en común, Fede Bal. Julieta, influencer y motivadora fitness, entrevistó al actor en una temporada teatral; Facundo, piloto de aviación y ex nadador, vio la nota en redes, le dio like y ella tomó la iniciativa escribiéndole por privado.

Desde entonces, no se separaron, fortaleciendo su vínculo durante la pandemia al convivir. Facundo le propuso matrimonio en un vuelo en helicóptero sobre Nueva York, un gesto inesperado y emotivo que Julieta compartió en redes.

Se casaron civilmente el 23 de febrero de 2024 en Mar del Plata, donde se conocieron, y celebraron con una gran boda el 9 de marzo en Benavídez para 270 invitados, con show de avioneta incluido.

A pesar de los horarios complicados de Facundo como piloto —a veces no se ven por días en la misma casa—, esa distancia es clave para su éxito, según remarcó Julieta.

Se complementan a la perfección también en cuanto a lo laboral: él es su manager, ambos aman el deporte y han superado obstáculos para crecer profesionalmente.

En 2025 compraron casa juntos y, en enero de 2026, anunciaron la llegada de su primer hijo, que hoy ya se confirma que será una nena.