Julieta Poggio vive un verano inolvidable en Carlos Paz: "Soy una persona que piensa mucho en el otro"
Julieta Poggio atraviesa uno de los momentos más intensos y multifacéticos de su carrera donde se destaca en la obra que encabeza Pedro Alfonso en Carlos Paz.
18 feb 2026, 08:00
Julieta Poggio atraviesa una de las experiencias más especiales de su carrera artística al formar parte de la temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz, donde protagoniza la exitosa comedia familiar Corto Circuito.
La obra, encabezada por Pedro Alfonso y dirigida por Diego Ramos, se consolidó como una de las propuestas más elegidas de la cartelera combinando humor, actualidad y una puesta dinámica pensada para toda la familia.
Sobre esta experiencia, Juli expresó con entusiasmo: “La estoy pasando increíble y mejor de lo que esperaba. Córdoba tiene muchos lugares para conocer y las distancias no son muy largas y es genial eso. Antes de venir les dije a muchos amigos y a toda mi familia que me vengan a hacer compañía y todos cumplieron.En Capital yo tengo una vida muy ajetreada y estar acá hizo que baje los decibeles y juntar energía para cuando regrese a casa, por ejemplo ahora duermo la siesta”, contó entre risas.
La actriz también destacó cómo vive el día a día en la villa serrana: “Soy una persona que piensa mucho en el otro y cada vez que vienen mis visitas vamos a parques acuáticos, al río, diferentes destinos y restaurantes. Hacer temporada de verano es la mejor combinación porque durante el día paseo y descanso al igual que los turistas y a la noche yo trabajo en lo que me apasiona y ellos seguro que alguna noche van al teatro porque Carlos Paz tiene muchas ofertas teatrales. Nuestra obra ‘Corto Circuito’ es una comedia para toda la familia y desde que estrenamos tenemos un público increíble cada noche”.
En cuanto al vínculo con sus compañeros, remarcó la importancia del grupo humano: “Nos llevamos increíble, somos re compañeros y cuando eso sucede debajo del escenario se refleja arriba y el público lo disfruta”.
A pocas semanas de regresar a su vida en Capital Federal, Juli también compartió sus planes: “Antes de venir a hacer temporada me mudé y tengo ganas de volver para disfrutarlo. Durante el año se viene la gira y sé que ahí podré disfrutar de mi espacio y del teatro. Disfruto mi presente, pero sé que será un gran año”.
El elenco es uno de los grandes atractivos del espectáculo: además de Juli Poggio y Pedro Alfonso, completan la compañía Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada y Ana Paula Buljubasich, conformando un equipo artístico que mezcla experiencia, frescura y una gran química arriba del escenario.
Corto Circuito se presenta de martes a domingo en el Teatro del lago de Villa Carlos Paz y las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet.
Con una temporada que combina descanso, amigos, risas y teatro, Juli Poggio reafirma su crecimiento artístico y se consolida como una de las figuras jóvenes más convocantes del verano.