Julieta Poggio vive un verano inolvidable en Carlos Paz: "Soy una persona que piensa mucho en el otro"

En cuanto al vínculo con sus compañeros, remarcó la importancia del grupo humano: “Nos llevamos increíble, somos re compañeros y cuando eso sucede debajo del escenario se refleja arriba y el público lo disfruta”.

A pocas semanas de regresar a su vida en Capital Federal, Juli también compartió sus planes: “Antes de venir a hacer temporada me mudé y tengo ganas de volver para disfrutarlo. Durante el año se viene la gira y sé que ahí podré disfrutar de mi espacio y del teatro. Disfruto mi presente, pero sé que será un gran año”.

El elenco es uno de los grandes atractivos del espectáculo: además de Juli Poggio y Pedro Alfonso, completan la compañía Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada y Ana Paula Buljubasich, conformando un equipo artístico que mezcla experiencia, frescura y una gran química arriba del escenario.

Corto Circuito se presenta de martes a domingo en el Teatro del lago de Villa Carlos Paz y las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet.

Con una temporada que combina descanso, amigos, risas y teatro, Juli Poggio reafirma su crecimiento artístico y se consolida como una de las figuras jóvenes más convocantes del verano.

Crédito de fotos del teatro: Hernán Paz