Cuestión de peso: Estefanía Pasquini mandó al frente a Alberto Cormillot y reveló su peor exceso

Y sumó: “Entonces, en un momento dado se acabó el pochoclo. La gente come de acuerdo a lo que tiene a la vista. Entonces, Estefi dijo ‘pero qué rápido Suerte que a nadie le gustaba el pochoclo, se lo comieron todo'. Le dije ‘no, Estefi, lo tengo todo en el bolsillo’. Me había quedado el bolsillo así, tenía tres cuartos de pochoclo, porque vos ves comida y vos comés”.

“Al nene grande también le pasó después, más tarde”, dijo Estefanía de forma irónica y le tiró un palito a Cormillot: “Porque si lo vamos a exponer a Emilio, digamos lo que pasó después”.

Acto seguido, el nutricionista explicó: “Ella dice ‘vamos a tomar té con torta’. Digo ‘no, no nos vamos a poder sentar en ningún lado’. A las cinco de la tarde, un domingo a la salida del circo, todo lleno. Entonces fuimos a un lugar muy tradicional de ahí de Belgrano y compramos torta”.

“Él dijo que no iba a comer torta porque ya venía la cena, se juntaba mucho todo. Entonces yo le dije ‘bueno, hacé lo que quieras, yo voy a merendar con Emilio’. Y, cuando abrimos las porciones de torta, él agarró la cuchara y empezó a comer también. O sea, es más de lo mismo. Veo la comida y si está bien”, reveló Pasquini. “Ah, bueno, nos sacamos los trapitos al sol”, intervino Sergio Verón.

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot se cruzaron al aire en el ciclo Cuestión de peso, El Trece, mientras analizaban el caso del participante Ernesto, quien aseguró que había cumplido con la dieta durante el fin de semana largo pero le pidió a la nutricionista una dieta especial.

“En la práctica lo hacen, a veces se les da, a veces no, pero en general no es algo que aparece de un momento para otro, es algo que se viene trabajando en la cabeza y en un momento dado hay una gota que colma el vaso. Posiblemente, hay algo que no hizo bien antes para llegar a un momento de desesperación”, señaló al respecto el doctor Alberto Cormillot.

A lo que esposa coincidió: “Cuando no aparecen, te hace ruido. Puede que vayan súper bien o no. Es posible pedir una dieta o algo alternativo dentro del plan de alimentación, como ayuda, pero no es un salvataje de un día para otro”.

“No es más de lo mismo. El tema es que ellos quieren algo que sea como mágico”, lo contradijo Pasquini, pero el entrenador sacó de su bolsillo un manojo de irnía: “Traigan la bola de Estefi entonces”, observó por su parte Sergio Verón.

A lo que el conductor Mario Massaccesi consultó: “¿Pero es posible pedir una dieta especial cuando se trata de una excepción que no es parte de la regularidad?”.

“Está bueno que esté blanqueado, decir ‘estoy teniendo un fin de semana largo que me está costando bastante’. Entonces vamos hablándolo y viendo”, respondió de inmediato Estefanía Pasquini junto antes de que Cormillot empezara a hablar.

El conductor después le dio la palabra al reconocido nutricionista quien optó por no agregar más conceptos y lanzó entre risas: “No, está bien, no voy a discutir con la patrona”.

Ahí Pasquini retrucó picante: “Te iba a decir que cuando lleguemos hablamos....”. A lo que Verón señaló con humor: “Decímelo a mi Alberto y se lo digo yo”.