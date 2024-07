Preocupación en Cuestión de Peso por la desaparición de un participante: "Nadie sabe absolutamente nada de él"

"Matías es un participante muy responsable y venía muy avanzado en el tratamiento, era como un inspirador en el grupo. Por eso, nos llama la atención esto de que no fue a la clínica, no fue a la actividad que hicieron a la mañana con Sergio, no estuvo en el almuerzo sino que, además, tampoco vino al programa", sostuvo Massaccesi.

Y sumó: "Tampoco se comunicó para decir dónde está, qué está haciendo y, lo más importante, si necesita algo. Nos preocupa cómo está él y, más, nos sorprende que siendo tan responsable no haya avisado qué le está pasando en este momento".

Acto seguido, el conductor confirmó que la última vez que se supo de él fue hace tres días: "El viernes Matías festejó su cumpleaños".

Además, mostraron unas palabras que dijo Matías en el festejo de su cumpleaños: "Quiero agradecerles a todos por compartir mi cumpleaños en este lugar porque saben el cariño que les tengo. Hagamos un permitido pero sin pasarnos de rosca, apliquemos lo aprendido".

Alerta en Cuestión de Peso: un participante se descompensó y tuvo que ser atendido de urgencia

Este viernes, Mario Massaccesi arrancó Cuestión de Peso dando a conocer que uno de los participantes del ciclo se descompensó y tuvo que ser atendido de urgencia. El conductor dialogó con el Dr. Sergio Verón, quien explicó qué fue lo que sucedió.

“Ayer, finalizado el programa, a veces los chicos se van al streaming de Cuestión de peso a compartir experiencias, a ver un poco, a debatir lo que pasó en el programa. Y, en un momento, estábamos acá y hubo una emergencia”, comenzó diciendo el médico.

“Empezó a sentirse mal, a que se caía, perdía la mirada. Así que tuvimos que llamar al SAME. Gracias al SAME que se presentó. Estábamos todo el equipo. Y tuvo un pico hipertensivo. Él es hipertenso, está diagnosticado, está medicado con eso. Y hubo un problema ahí. Una desatención, no tomó la medicación en el momento que tenía que tomarla”, continuó.

Mario remarcó la importancia de respectar los tratamientos farmacológicos. “Ah, no había tomado la medicación. Digo, para que vayamos tomando nota, ¿no? Cuáles son las consecuencias cuando no hacemos aquello que sí de manera estricta tenemos que hacer, ¿no?”, comentó el conductor.