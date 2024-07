¿Embarazada? Camila Deniz tuvo náuseas y encendió las alarmas en Cuestión de peso

“No me vengan a hacer una película, porque mi papá se lo va a creer, porque él me está pidiendo un nieto, por favor…”, le respondió la hermana de Thiago Medina, el ex Gran Hermano.

“Ah, entonces el abuelo está pidiendo un nieto, ¡¡¡apalala!!!”, lanzó el presentador. “¡¡¡No, pará!!! Papi, si estás ahí es mentira, vos sabes que yo te cuento todo. Me siento mal”, aclaró Deniz.

“Perdón, ¿es mentira o no estamos seguros? No es lo mismo”, indagó Massaccesi. “Hace dos semanas me vino”, reveló la joven. “Sí, me estoy por enfermar”, agregó Camila.

Por último, Massaccesi comentó: “Bueno, al margen del chiste y todo eso, Melina, Camila y Noelia llevan años sin controles ginecológicos. Y más allá de estos tres nombres, porque son parte del programa, es tal vez lo que les pasa a muchas mujeres que nos están viendo del otro lado, mujeres con sobrepeso y mujeres que no tienen sobrepeso, pero que no toman esto de los controles ginecológicos como algo que tiene que ser de rutina. Camila elige anticoncepción, Noelia comienza su preparación para ser madre, es decir cada una de ellas está en un estado distinto”.

Camila Deniz sufrió una fuerte lesión y peligra su continuidad en Cuestión de Peso

Este jueves Camila Deniz preocupó a sus compañeros de Cuestión de Peso (El Trece) al ausentarse al programa tras sufrir una fuerte lesión que podría poner en peligro su participación en el reality.

"Hay una silla vacía. Enseguida te vamos a contar qué pasa con esta participante a la que le pasan cosas todo el tiempo. Camila es así, es extrovertida. ¿Dónde está Camila Camilota?”, comenzó diciendo el conductor Mario Massaccesi.

Acto seguido, mostraron a Camila en la clínica y la misma relató que le sucedió. "Estábamos haciendo gimnasia, bailando, y estaba bailando con Joni. Estábamos haciendo un movimiento y escuché el 'crack'”, explicó mientras señalaba su rodilla.

Camila Deniz lesión

A continuación, el médico le comentó a la participante que la darían una inyección para disminuir el dolor y luego le harían los estudios correspondientes.

“Me dolía mucho esta mañana, no podía ni pisar. Ahora me siento un poco mejor, me cuesta pisar pero estoy un poco mejor. Creo que fue un montón de cosas. Nervios, ansiedad por la balanza, estaba preocupada y se me enfrió el cuerpo. Cuando llegué a casa y me bañé y ya estaba ahí que no podía caminar”, cerró Camila en dialogo con el conductor.