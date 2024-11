Dalma apuntó directo contra las hermanas de Diego Maradona: "Por plata"

Embed

"Los escuché en su momento (a los audios que trascendieron) porque no podía creer cómo los propios médicos hablaban así de su paciente, porque más allá de ser mi papá es un paciente y nadie se merece que lo traten como lo trataban", aseguró Dalma Maradona sobre las conversaciones que se filtraron entre los profesionales que estaban en el día a día al cuidado del ex futbolista.

Y en cuanto a la interna familiar y las diferencias con sus tías Ana María, Rita Kity, Claudia Cali, Elsa Lili y María Rosa, quienes se mostraron públicamente en favor de Matías Morla, ex abogado del Diez, Dalma Maradona comentó: "Cuando pasó lo de mi papá llamé una por una y les dije que están con la persona que iba a estar involucrada a la muerte de mi papá y ustedes pueden decidir estar o no estar. Y ellas decidieron estar por plata y entonces eso no...".

"No es que tengo que perdonar o no, a mí me da pena por mi papá, que sus propias hermanas... Eso me duele a mí", indicó la madre de Roma y Azul. Y cerró con sinceridad: "No esperaba mucho la verdad, parece todo como una comedia, es muy raro".

Video: Intrusos, América Tv.

Diego Maradona y sus hermanas

Dalma recordó a Diego Maradona el día que cumpliría 64 años: el emotivo homenaje de su hija Azul

El 30 de octubre de 1960 nació Diego Armando Maradona y esta fecha es recordada de manera especial por todos los argentinos en el día que el astro del fútbol hubiera cumplido 64 años.

Dalma Maradona recordó a Diego en el día de su cumpleaños y mostró como su hija Azul le rindió homenaje a su abuelo con una remera de él. También es madre de Roma, fruto de su amor con Andrés Caldarelli.

"Hoy te escribo como lo hacía cuando te llevaba cartas a las concentraciones contándote todo lo que pasaba", indicó la hermana de Gianinna desde sus historias de Instagram.

"FELIZ CUMPLEAÑOS PA. Azul elije ir de paseo con tu remera, no se la quiere sacar nunca. El único problema es que no le sale Babu y te inventó un apodo nuevo, en esta casa ahora sos Buba", agregó.

"Te extrañamos siempre y te tenemos presente todos los días", finalizó Dalma su emotivo posteo y también fue replicando los distintos mensajes de las cuentas que recordaron a su papá en esta fecha especial.

Diego Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón en la casa donde residía en Tigre.