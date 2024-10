Qué exigió Gianinna Maradona el día en que Diego Maradona cumpliría 64 años

Y continuó a flor de piel: "Gracias por enseñarme lo fundamental para vivir con los pies en la tierra, gracias por enseñarme que uno puede cumplir con todo lo que realmente sueña. Gracias por enseñarme a ser leal, a perdonar, pero a nunca olvidar. Gracias por abrirme el camino desde allá, te abrazo desde acá hasta que nos volvamos a encontrar".

gianinna maradona diego maradona cumpleaños 64 2.jpg

"Luz de mis ojos, mi faro eterno, te celebro con todo mi amor, te honro y te agradezco! Babu lindo, gracias por todo, gracias por tanto, gracias por ellas, te llevo conmigo para siempre, te veo en mis sueños", expresó Gianinna Maradona muy movilizada.

Y cerró con un firme pedido: "Te robó los 3 deseos y los pido con fuerza: justicia por vos, que la verdad salga a la luz, y que paguen todos los que participaron para que ese día de mierda exista".

Además, agregó una imagen familiar de pequeña junto a sus padres: "Este amor es para siempre! Gracias por ellas, gracias por todo! Te amamos Pa! Feliz en tu día marciano! Te extraño cada día más!".

gianinna maradona diego maradona cumpleaños 64.jpg

El cómplice mensaje de Claudia Villafañe en el día que Diego Maradona cumpliría 64 años

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Claudia Villafañe se volcó a la redes sociales para recordar al padre de sus hijas, Diego Maradona, en el día que cumpliría 64 años.

La organizadora de eventos compartió una foto donde se ve un cielo nocturno lleno de nubes. "El cielo no quiso esperar!", expresó la mujer que acompañó al crack durante sus mejores años como estrella del fútbol.

En el margen inferior derecho de la publicación, Claudia agregó una frase muy emotiva. "Feliz cumple Babu, nuestros nietos saben bien quién sos”, sumó la mamá de Dalma y Gianinna.

En otro posteo en sus historias en Instagram, la ex pareja de Maradona recordó la canción que Dalma hizo para recordar a su padre. “Babu lindo no te olvides, siempre vamos a sentirte. Una bruja, una ciudad, un rey, un pompón y un color. Yo te pido que me esperes, que te llevo margaritas y el tesoro que es mi orgullo de ser igual a vos”, manifestó.

Meses atrás, Claudia reconoció que cuando ve a sus nietos lamenta que El Diez no esté para disfrutarlos. “Es uno de los momentos en los que digo: ‘Lo que se está perdiendo, lo que se perdió Diego de no poder estar disfrutándolo’. Porque sé que estaría ahí”, reflexionó, apenada por su partida.