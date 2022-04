Dalma Maradona confesó si le afecta las críticas que recibe junto a Gianinna

Gianinna Maradona.jpg

"¿Cómo te tomás esto de siempre estar en el ojo de la tormenta? Son como las malas", le preguntó un seguidor de la red social.

A lo que Dalma, que transita los seis meses de embarazo de Azul, contestó sincera: "Yo sigo con mi vida normal y en cuanto a ser las malas... Sólo con mirar a los que están del otro lado, me da orgullo ser la mala...".

"Gracias a Dios duermo tranquila. Tal vez, deberíamos hablar más y contar todo para que se entienda mejor la historia", sentenció.

dalma maradona.jpg

Dalma Maradona y la razón por la que no tiene niñera

Dalma Maradona reveló por qué no contrató a una niñera para que la ayude en su día a día con Roma, de tres años, fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli.

Desde sus historias de Instagram, la hija de Diego Maradona fue evacuando algunas consultas de sus seguidores y en una de ellas le consultaron por qué no contrató a una niñera.

"¿Por qué no te gusta tener una niñera?", le preguntaron a la hermana de Gianinna a través de sus stories de Instagram.

A lo que Dalma aclaró que aún puede organizarse con la ayuda de su familia: "No es que no me gusta. Decido no hacerlo porque quiero hacer todo yo con mi hija".

Y amplió al respecto: "Veremos hasta cuando puedo sostenerlo. Igual, mi mamá, mi suegra, mi hermana y los tíos me ayudan".