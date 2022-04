Dalma Maradona explicó por qué no tiene niñera: "Decido..."

dalma maradona.jpg

"¿Por qué no te gusta tener una niñera?", le preguntaron a la hermana de Gianinna a través de sus stories de Instagram.

A lo que Dalma aclaró que aún puede organizarse con la ayuda de su familia: "No es que no me gusta. Decido no hacerlo porque quiero hacer todo yo con mi hija".

Y amplió al respecto: "Veremos hasta cuando puedo sostenerlo. Igual, mi mamá, mi suegra, mi hermana y los tíos me ayudan".

Tajante aclaración de Dalma Maradona por la subasta de la camiseta de Diego Maradona

Hace unos días se conoció que se subasta la camiseta con la que Diego Maradona le hizo los goles a Inglaterra en el mundial de México 1986, que está en poder del inglés Steve Hodge.

El precio base de la subasta es de varios millones de dólares y la noticia recorrió el mundo dado la importancia de esa prenda para el deporte.

Lo cierto es que al enterarse de esto, Dalma Maradona se mostró furiosa desde las redes sociales y aclaró que esa camiseta no es la que utilizó su padre en el segundo tiempo de aquel partido, sino la del primero.

"Lo charlé con mi papá y sí hay una persona que realmente tiene la camiseta que usó en el segundo tiempo. Capaz estas personas de las subastas no contaban con que existía la otra camiseta", indicó Dalma en un video que subió a Instagram.

Y luego agregó furiosa en otras historias: "Cualquiera que tiene dos dedos de frente sabe que mi papá jamás le hubiera dado esa camiseta a nadie!".

"Por algo se la dio en el vestuario y no en la cancha! También entiendo que esta persona se construyó a partir de esa mentira! Tranqui la que tenés es valiosa igual!", señaló la hermana de Gianinna.