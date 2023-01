Dalma Maradona mandó al frente a Claudia Villafañe con un detalle escatológico

Caludia Villafañe historias con la remera sucia de caca de Azul.jpg Dalma Maradona grabó a su mamá Claudia Villafañe con la remera manchada con el regalito que le dejó Azul tras llevarla a upa, que nunca detectó.

"Miren lo que pasó. Estuvo cag... por Azul todo el día y no se dio cuenta. Yo recién la descubrí. ¿Qué pasó?", comentó la actriz tentada de la risa. Claro que Claudia intentó defenderse aduciendo: "Porque llevo una riñonera y la siento ahí cuando la llevo a upa".

Caludia Villafañe remera sucia Dalma y sus pruebas.jpg La ropita de Azul manchada con el desborde del pañal, Claudia Villafañe asegurando que nunca se dio cuenta y Dalma Maradona descompuesta de risa al verlas.

No conforme con la justificación, Dalma insistió con el tema de no darse cuenta y le repreguntó a su mamá: "¿Y el olor? ¿La sensibilidad? ¿Nada?". Allí, Villafañe repitió que no sintió nada, y salió del paso entonando el canto que se puso de moda durante el Mundial de Qatar 2022 dedicado a una abuela: "Abuelaaa, la,la,la".

Dalma Maradona subió un audio de Roma y por primera vez se escuchó la voz de la nieta del Diez

Dalma Maradona suele compartir con sus seguidores algunos momentos de la vida de Roma, su hija mayor, aunque con mucho hermetismo. Pero a comienzos de diciembre, la hija del Diez se liberó de algunos prejuicios, y por primera vez subió un audio de la niña y por primera vez se pudo escuchar su dulce voz.

"Roma pidió mandarle un audio a Papá Noel (porque todavía no escribe) audio que amaría compartir con ustedes porque le da la dirección exacta de mi casa para que no se confunda", comenzó diciendo Dalma en una Instagram Storie.

Dalma Maradona subió un audio de Roma y por primera vez se escuchó la voz de la nieta del Diez.jpg

"Y como todos ustedes saben JAMÁS PODRÍA EDITAR O CORTAR O ALGO UN AUDIO", dijo acompañando la frase de emojis llorando de risa reconociendo sus limitaciones con la tecnología.

"Pidió un slime con pelotitas adentro (dice que lo vio en YouTube (?)) Suerte para ustedes y los pedidos de Papá Noel", cerró Dalma.

dalma sobre roma.jpg

A continuación, le pidió ayuda a una amiga y, finalmente, logró subir el audio de Roma y fue pura ternura: "Papá Noel, por favor, yo voy a querer un slime celeste con pelotitas, me lo podés hacer?", dice la pequeña y a continuación se escucha la voz de su papá diciéndole que le diga dónde vive, aunque Dalma pudo editar esa parte.

"También quiero que venga con un muñequito adentro, gracias, chau chau", cerró la nieta de Maradona, y enterneció a sus seguidores.