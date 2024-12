Daniel Avellaneda se negó a hablarle a Traniela como mujer y se fue del aire: "No me puede obligar a decirle señora"

En la entrevista al aire, Traniela, que se hizo muy conocida en las redes en el último tiempo, aseguró que es "bigénero de toda la vida" y que siempre le gustaron las mujeres y no los hombres.

"Me costó porque estaba bien de hombre pero se agotó el tiempo de ser hombre. Las personas que somos bigénero llega un momento que queremos estar todo el tiempo con el género adoptado, que es el de mujer. Bigénero es que podes ser hombre y mujer a la vez, hablando de género no de biología. El género se puede modificar", explicó la comandante transgénero.

Y sobre su historia personal comentó: "La decisión la tomé hace poco pero soy bigénero de toda la vida, desde que tengo cinco años. Siempre me gustaron las mujeres, nunca salí con un hombre, no me siento atraída por el género masculino. No tengo el deseo sexual de estar con un hombre, en cambio con una mujer sí me pasan cosas. Siempre estuve casada con una mujer".

traniela.jpg

Daniel Avellaneda explicó por qué no entrevistó a Traniela y se retiró del estudio

Ante las consultas de sus seguidores acerca de por qué no participó de la entrevista, Daniel Avellaneda explicó con sinceridad y abriendo un gran polémica.

"Decidí retirarme del estudio, ya que vino a la radio un señor que se hace llamar Traniela y pone como condición que le digan pilota y señora. El tipo puede auto percibirse como quiera, pero la biología es indiscutible. Mujer es otra cosa. Y sin barba", indicó el periodista deportivo.

"No leíste mi posteo, ¿no? Por si no te quedó claro: el tipo puede auto percibirse como quiera, pero a mí nadie me va a imponer decirle señora a un señor. ¡Me fui! Quería que le diga señora y es un tipo al que le explota el vestido y no se afeitó. Too much", argumentó su postura.

Ante los mensajes que le llegaban en la red social donde cuestionaban su actitud, Daniel Avellaneda aclaró: "No estoy indignado. Les conté a los oyentes que me preguntaban por qué no estuve al aire durante la nota con este señor. Ninguna ley está por encima de la biología. Abrazo".

"Es la definición de homofobia Dani, hablalo en terapia", le marcó un usuario en la red social cuestionando su actitud y pensamiento. Y el periodista retrucó: "Jajaja pero si el tipo dice que es mujer lesbiana y le atraen las minas. ¿A dónde ves homofobia en mi comentario? Cero. Pero es un señor, no me puede obligar a decirle señora".

daniel avellaneda traniela escandalo mensajes.jpg