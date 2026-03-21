La inesperada revelación de Ian Lucas sobre su vínculo con la Reini Gonet: "Unos besos le..."

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Qué prometió Ian Lucas a la Reini Gonet

Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet fueron los encargados de protagonizar la gran final de MasterChef Celebrity (Telefe), una edición que llegó a su desenlace consagrando al cantante y youtuber como ganador.

En la previa de esa definición, y en medio de la enorme expectativa por conocer al campeón, se viralizó un divertido intercambio entre ambos finalistas que dejó en evidencia la complicidad que construyeron durante el certamen.

El momento fue compartido por la propia Sofía Gonet en sus historias de Instagram, donde mostró un relajado detrás de escena en el que los dos se permitieron bromear y fantasear con una propuesta bastante particular: casarse para repartir el millonario premio del reality, que asciende a 50 millones de pesos.

"Nada más alejado que un sacerdote", dijo la influencer en la zona de camarines, a lo que Ian Lucas arremetió entre risas: "Bueno, si gano yo nos casamos, sino no".

Lejos de frenar ahí, la charla siguió en el mismo tono descontracturado. "Mira me parece que me conviene más perder y después casarnos. Mirá que hacemos mitad y mitad todo, tipo papeles", lanzó ella, redoblando la apuesta. Y enseguida sumó: "¡Yo me quedo con todas tus cosas!", cerrando el momento entre risas.

Más tarde, la Reini volvió a traer el tema con picardía: "Ian me prometió que si él ganaba, se casaba conmigo. Mira que si gano yo no eh, yo no reparto el premio", aclaró.

Finalmente, la competencia quedó en manos de Ian, quien se impuso tras destacarse a lo largo de todo el programa, que contó con la participación de 27 figuras. Visiblemente emocionado, celebró su logro: "Se consiguió el resultado que tanto esperé y tanto soñé".