El alarmante posteo de Thiago Medina que generó preocupación: "No estuve bien..."

El fragmento elegido por el ex Gran Hermano expone una historia de lucha y superación: “Dormí sin un peso, con sueño quebrado; juré salir adelante, aunque fuera sangrado; mano adelante llena de callos, pero con tal destino nadie creyó en mí, cuando empecé el camino”, se escucha en la historia virtual dejando entrever un mensaje cargado de emociones.

Más adelante, el tema avanza con un estribillo aún más contundente, que despertó todo tipo de especulaciones sobre el entorno de Thiago Medina. “Ustedes son unos traicioneros, hablan de frente y por detrás son un veneno. Comen de mi mesa pero tiran primero; se venden por fama, por dinero ajeno”, dice la letra, en un pasaje que muchos interpretaron como una posible indirecta.

De esta manera, el joven volvió a generar inquietud entre sus seguidores, que no tardaron en reaccionar ante un mensaje que, lejos de pasar inadvertido, dejó más preguntas que respuestas sobre su presente personal.

IG Thiago Medina - mal emocionalmente

Qué fue lo que dijo Thiago Medina sobre la intimidad que mantiene con Daniela Celis aunque ya no son pareja

El ida y vuelta entre Thiago Medina y Daniela Celis sumó un nuevo capítulo por estos días y volvió a despertar dudas sobre qué pasa realmente entre ellos. Aunque aseguran que la relación de pareja está terminada, cada testimonio público alimenta las versiones y deja más preguntas que certezas.

En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en el ciclo de streaming Que alguien le avise (La Casa), donde el ex participante de Gran Hermano no esquivó el tema y terminó haciendo revelaciones que sorprendieron incluso a sus compañeros. Todo comenzó cuando Nacho Castañares lanzó una consulta directa: “¿Se puede ser amigo de tu ex?”. Sin dudarlo, Thiago respondió: “Sí, se puede ser amigo de tu ex. Yo soy amigo de la madre de mis hijas”, marcando el tono de una charla que rápidamente se volvió más íntima.

Lejos de quedarse en una frase, el joven profundizó en la dinámica actual que mantiene con 'Pestañela' y dejó en claro que, si bien comparten el mismo espacio, la situación dista bastante de una reconciliación. “Nosotros estamos conviviendo, pero estamos en habitaciones separadas”, explicó, dando detalles de cómo es el día a día bajo el mismo techo.

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Sin embargo, la conversación no terminó ahí. Al ser consultado sobre si existía algún tipo de acercamiento más cercano, como dormir juntos o tener gestos de intimidad, fue sincero: “No, no dormimos juntos, nada, ni cucharita, nada. Capaz que una que otra vez. Somos humanos”. La frase, mitad confesión y mitad justificación, no pasó desapercibida y dejó entrever que el vínculo sigue teniendo matices difíciles de encasillar.

Días antes, quien también había quedado en el centro de la escena había sido justamente Daniela Celis, tras su paso por el streaming de Martín Cirio, donde compartió espacio con Julieta Poggio. Allí, la influencer lanzó comentarios que rápidamente se viralizaron y generaron revuelo: “Amo la p... no podría vivir sin una... me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena, y me cuesta soltar, ¿dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?”.

Entre risas, incluso sumó: “No te das una idea, es una cosa que no podés creer”. Pero lo que para muchos fue un momento distendido, para Thiago tuvo otro impacto. Según dejó entrever, esas declaraciones no le cayeron nada bien y las sintió como una exposición innecesaria de su vida privada.