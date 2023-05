Daniela Celis contó su verdad sobre Walter Festa, el marido de Romina Uhrig: ¿le pagó las lolas?

En tanto, en las últimas horas Daniela Celis visitó Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en la señal de cable Ciudad Magazine, y despejó toda clase de dudas ante la consulta de Estefi Berardi quien le comentó la versión que circuló meses atrás: que lo conocía a Festa y que había salido con él.

Daniela Celiz y Romina Uhrig en la Bresh.jpg

"Es totalmente mentira. De hecho, dijeron que el marido de Romina me pagó las lolas a mí y yo estuve 2 años trabajando para pagármelas" aclaró firme Pestañela, y agregó: "Estuve con las mismas zapatillas todo el año porque no quería gastar nada, sabía que si las quería, tenía que ahorrar y pagar yo. Cuando salí de la casa y vi eso dije 'pero pará'. Todo el sacrificio que yo hice para pagármelas y que digan que me las pagó un hombre que ni siquiera conozco, ¡no!".

Por último, hizo saber cuánto le dolió esa fake news. "Me enojó un montón porque no sabés todo lo que me costó a mí... No iba ni siquiera a cumpleaños porque me daba vergüenza ir con las manos vacías y no quería gastar en regalos, porque sabía que me iba a costar más pagármelas. Yo juntaba y cuando quería hacérmelas, salían el doble", cerró sincera la actual novia de Thiago Medina, también ex compañero de GH.

Embed

La picante confesión sexual de Daniela Celis sobre la convivencia con Thiago Medina: "Tenemos un..."

Si bien dentro de la casa de Gran Hermano 2022, Daniela Celis y Thiago Medina tuvieron algunas idas y vueltas, fuera del reality las cosas marchan cada vez mejor, al punto que decidieron irse a vivir juntos, una primicia que este portal tuvo en exclusiva día atrás.

Y en ese marco, en un móvil con A la Barbarossa (Telefe), la parejita feliz hizo una confesión sexual súper jugada, mientras acondiciona el nidito de amor que con tanto esfuerzo han conseguido.

La confesión sexual de Daniela Celis sobre la convivencia con Thiago Medina.jpg

"El departamento está vacío, pero hay una cama, que es lo único que necesitamos por el momento", dijo Pestañela, quien además confesó que la intimidad de la pareja es aún más intensa que dentro de la casa de GH.

"Acá estamos sin cámaras, sin micrófonos. Tenemos un cajón lleno de juguetes (íntimos). De todo. Acá estamos viva la pepa. Estamos muy bien acá", dijo sin pelos en la lengua.

Además, la mejor amiga de Julieta Poggio confesó que "Thiago es un dulce de leche. Cada vez que va a la verdulería, o a algún lado, siempre vuelve con una rosa, con un chocolate o con un peluche. Siempre". ¡Un romántico!