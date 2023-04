Daniela Celis de Gran Hermano 2022 mostró su completa colección de juguetes sexuales: "Muero por..."

“Mi primer canje del día. Amo que me manden cartitas pero más me gusta lo que hay acá adentro, esta caja la venía esperando hace rato ya", precisó la ex GH en sus historias de Instagram.

Y agregó sobre la caja que le enviaron y la maravilló: "Hay aceites para hacer masajes, lubricantes con sabores, efecto frío y caliente, cremitas, juego de dados...".

"Aparte de eso tenemos acá lo importante: el vibrador. Y un anillo que es para el hombre y sirve para estimular a la mujer”, destacó Daniela.

Y cerró tras mostrar un consolador: “Muero por probar esto, ya que no tengo tiempo para nada, estas cositas me van a ayudar un montón”.

Daniela contó el motivo por el que Romina no se mete en la pileta de Gran Hermano 2022: "Es obsesiva con..."

Cuando falta poco y nada para la gran final de Gran Hermano 2022, Telefe, el reality es tema de debate constante en todos lados y sobre todo en los diferentes programas de la televisión, tanto abierta como de cable.

Es así que este martes la ex participante de la competencia Daniela Celis contó el particular motivo por le que Romina Uhrig no se mete en la piscina de la casa más famosa de televisión.

“¿Ella no se metió nunca a la pileta no?” le consultó este martes Pampito a Pestañela desde un móvil en Mañanísima, Ciudad Magazine, y la respuesta no se hizo esperar. “Dos veces, pero tiene muchos complejos”, disparó la morocha que entró y salió dos veces del reality.

Asimismo, agregó sobre la ex diputada que “Ella contó que antes de entrar a la casa estaba operada y dos días antes de ingresar a la casa se sacó los puntos y quiere cuidarse la cicatriz para que no le quede marcada por el sol”.

En tanto, sobre la obsesión con los cuerpos que parece demostrar Romina a lo largo de estos meses encerrada en Gran Hermano, Dani contó que a ella también le hizo una observación.

“A mí una vez me dijo algo de la cicatriz de mi cirugía de las lolas, como que estaban mal, y yo lo tomé como una crítica constructiva, no me pareció mala leche”, explicó.