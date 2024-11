Daniela Celis expuso la verdad de la guerra de Coti Romero y Julieta Poggio en el bautismo de sus hijas

Julieta, en tanto, reconoció que era notorio el mal clima reinante. "Había una vibra un poquito cortada. A veces las cosas no fluyen", blanqueó.

Daniela habló en el ciclo El ejército de LAM en Bondi Live y contó cómo lo vio ella. "Nadie se enfrentó con nadie. No hubo insultos ni hubo miradas", afirmó.

Pese a que indicó que no hubo pelea alguna en el evento, la mamá de Laia y Aimé señaló que sabe perfectamente que Julieta y Romina Uhrig no pueden ni ver a Coti. "Sé lo que le molesta a Juli y lo que dice Romi (de Coti). Hay cosas que no comparto, pero respeto la opinión de cada una", sentenció.

Hace unos días, Laura Ubfal contó que hubo un momento de tensión en el bautismo de Laia y Aimé, las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis.

La periodista dijo que las aguas quedaron divididas. Por un lado, Nacho Castañares y Coti Romero y, por otro lado, Julieta Poggio y la mamá de las niñas.

Pese a la información que dio Laura Ubfal, Coti desmintió todo. "No la soporto... a esa señora. Las cosas que inventó. La pasamos increíble todos", aseguró la correntina.

Sin embargo, en una nota con Nuevas Tardes, Julieta Poggio blanqueó que no fue nada cómodo compartir el bautismo con Coti.

"Había una vibra un poquito cortada. A veces las cosas no fluyen", afirmó la ex Gran Hermano.

"Intenté acercarme a ella, pero no me sale ser falsa. Quedaron cosas del pasado. No me puedo olvidar cómo habló de mí o de Dani", agregó.

Al finalizar, Julieta fue contundente cuando le preguntaron si compartiría un trabajo con Coti. "Hoy no laburaría con ella", sentenció.