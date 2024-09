Daniela Celis y Thiago Medina compartieron la intimidad de su primer viaje familiar con las gemelas: el video

Luego, Pestañela y Thiago relataron un pequeño percance que vivieron en el trayecto. "Estamos en el campo, nos quedamos sin señal y no sabemos para donde ir. Estamos perdidos. Entramos en un camino sin salida. No puedo llamar a nadie porque no tengo señal", explicó la pareja.

Después de ese pequeño episodio que pudo resolverse, las gemelas conocieron a sus bisabuelos en un cumpleaños familiar. En otra parte del video, Laia y Aimé y Laia hicieron una nueva amiga, Martu.

"¡Primer viaje en familia! ¡Mami y papi nos llevaron a San Pedro! ¡¡¡Nos portamos súper bien, y la pasamos espectacular jugamos todo el día y dormimos toda la noche!!!", escribieron en el epígrafe del reel de las redes sociales de las gemelas.

El tierno gesto de Daniela Celis hacia Camila Deniz tras ser eliminada de Cuestión de Peso

Está semana comenzó de la peor forma para Camila Deniz, que fue eliminada del programa Cuestión de Peso (El Trece) por no alcanzar el peso necesario para pasar a la siguiente etapa de la competencia.

Horas después de la eliminación, su cuñada Daniela Celis estuvo en el el programa de streaming Fuera de Joda (Telefe) y decidió darle un espacio al aire a Camila, donde también aprovechó para expresarle su apoyo.

“Estoy contenta pero aún quería más. Quería llegar al objetivo e irme por la puerta grande, el objetivo era salir de ahí con 105 kg”, expresó la hermana de Thiago Medina entre lagrimas.

Fue ahí, donde Daniela le dedicó unas emotivas palabras y afirmó: “Mira, algo que aprendí en esta vida es que a la gente buena le pasan cosas buenas, y vos sos muy buena persona. Así como lograste bajar 20 kilos también te llevaste algo increíble que es el cariño de la gente”.

“Vos sabes cómo es en la calle, todos empatizan con vos, lograste ganar el corazón de mucha gente. Hay algunos que están en la pantalla hace años y no se lo han ganado, que eso sí vos lo lograste”.