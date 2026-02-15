Thiago Medina sorprendió a Daniela Celis con un regalo por San Valentín y un detalle fue viral

Y cerró con una frase que marcó su nueva etapa personal: “Yo tengo una filosofía de vida: donde como no cag. Cuido mucho mi trabajo y a mis compañeros. Ahora soy otra, mi vida cambió, ya tengo 30 años”.

Mientras tanto, el regalo de Thiago volvió a dejar en claro que, aunque el amor de pareja terminó, el vínculo entre ellos sigue más fuerte que nunca.

El regalo de Thiago Medina a Daniela Celis

Qué detalles contó Thiago Medina tras estar internado en coma

A cinco meses de haber recibido el alta médica, Thiago Medina atraviesa una etapa de profundos cambios personales. Luego del gravísimo accidente que lo mantuvo internado durante más de un mes y lo dejó varios días en coma, el exGran Hermano decidió abrir su corazón y poner en palabras una experiencia límite que todavía intenta comprender.

El joven participó de una charla en DGO Stream, donde sorprendió al relatar los sueños y visiones que tuvo mientras estuvo internado en terapia intensiva. Con la voz cargada de emoción, recordó aquellos días en los que el límite entre la vida y la muerte parecía desdibujarse.

“Tuve muchos sueños. Buenos y malos. Vi muchas cosas, sueños de muerte y cosas lindas. No lo sabe nadie, lo voy a contar acá. Me fui al cielo yo”, comenzó relatando, ante la atención absoluta de todos los presentes.

Luego, describió con precisión una imagen que aún hoy no logra borrar de su mente: “Yo tenía la imagen en mi cabeza que no me olvido nunca, era como una puerta blanca. Todo alrededor era nube, todo blanco. Y una puerta enorme blanca y una persona parada en la puerta. Y yo quería cruzar la puerta y esa persona me decía: ‘Tenés que volver, tenés que volver, tenés que volver’. Y al otro día me desperté”.

El relato fue uno de los momentos más fuertes de la entrevista. Visiblemente conmovido, Thiago se mostró atravesado por la magnitud de lo vivido y por la sensación de haber tenido una segunda oportunidad.

Más adelante, explicó que durante varios días tuvo la sensación de estar atrapado en un estado intermedio, sin poder despertar del todo. “Después también pasó como que estaba en un sueño constante, le contaba a Dani”, recordó, en referencia a Daniela Celis, quien lo acompañó de manera incondicional durante todo el proceso.

Según contó, fue ella quien luego le explicó lo que ocurría desde el punto de vista médico: “Me contó Dani que era porque yo me quería despertar. Yo hacía fuerza con mi cabeza, le mandaba a mi cuerpo señales para despertarme y los doctores me seguían durmiendo, porque yo no me podía despertar por las costillas. Todavía en ese momento no me habían operado las costillas”.

Sobre el final, Thiago también se animó a mencionar las partes más oscuras de su experiencia, esas que todavía prefiere guardar para su círculo más íntimo. “Y también tuve lindos sueños, aunque tuve peores sueños que ahora no me afectan nada, pero son medios heavy. Yo siento que no puedo hablar con nadie. Le conté un poquito a Dani, pero como que es muy fuerte para contarlo”, confesó.

Finalmente, cerró con un dato que dimensiona la dureza de aquel proceso: “Estuve un mes y dos semanas internado, de ese tiempo pasé veintiún días dormido. Se hizo eterno. Al primero que vi fue al médico. Le pedí agua”.

Un testimonio crudo, íntimo y profundamente humano, que expone el costado más vulnerable de Thiago Medina y marca un antes y un después en su historia personal.