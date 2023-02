Daniela no ve a Romina como ganadora de Gran Hermano 2022: "Yo quiero que..."

Nacho fue el primer salvado por el voto telefónico del público con el 3.21%. A él le siguió La Tora con el 27.89%. La definición estaba entre Camila y Daniela, y finalmente el público decidió eliminar a Vengañela, que tuvo un total de 53.17% de los votos en contra.

Y faltando cada vez menos para la ta esperada final de Gran Hermano 2022, Daniela dialogó con PrimiciasYa y dijo que no ve a Romina como ganadora. "Me gustaría que gane Romi, pero no creo ya. Me parece que va a ganar Marcos o Nacho. Yo quiero que lleguen las chicas, obvio. pero estoy segura que van a llegar a la final Nacho y Marcos", comenzó diciendo la morocha.

Por último, cuando se le consultó si Romina puede ser la próxima en irse, sentenció: "Sí, por ahí Romina puede ser la próxima que salga. Cuando yo entre a la casa, Romi era una de las mas fuertes junto con Alfa de hecho cuando salí por primera vez me enteré que Thiago en un momento había sido el favorito de todos así que no me dejaba llevar por lo que había visto, que Romina pueda ser una de las próximas en irse me duele".

Daniela Celis Venganiela - GH 2022.jpg

Quiénes son los participantes eliminados de Gran Hermano 2022 hasta el momento

Tomás Holder

Martina Stewart Usher

Mora Jabornisky

Juan Reverdito

María Laura "La Cata"

Juliana Díaz

Coti Romero

Alexis "Conejo" Quiroga

Thiago Medina

Maxi Giudici

Agustín "Frodo" Guardis

Ariel Ansaldo

Walter "Alfa" Santiago

Daniela Celis