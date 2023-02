"¡Es un asco!": la llamativa actitud de Marcos con su hermana Valentina que generó revuelo en Gran Hermano 2022

“Miren las imágenes. Hay algo no resuelto en esa relación de hermanos”, señaló Paulo Kablan. “Algún especialista en señas te lo analiza como un problema de algo que no se ha resuelto entre ellos. Muy buena gente, pero no lo tienen resuelto”, arrojó.

“Mi hijo también me lo hace. Se limpia la cara”, contó Analía Franchín, para hablar de la incomodidad que podría haber tenido Marcos por el beso de su hermana, quien contó qué conoció a su novio francés en una app de citas.

“Es como cuando viene tu tía Tota, que ya tiene los labios caídos, y cuando te va un beso te moja. ¡Es un asco!”, señaló la periodista con humor. Mientras que Gastón Trezeguet defendió al Primo.

“Lo que le pasó a Marcos es que pensó que le había dejado la marca de rouge y se la sacó”, remarcó el panelista, mientras Nancy Pazos dijo: “¡Se la limpió bastante!”, arrojó, sobre la llamativa polémica.

Quiénes son los participantes eliminados de Gran Hermano 2022 hasta el momento

Tomás Holder

Martina Stewart Usher

Mora Jabornisky

Juan Reverdito

María Laura "La Cata"

Juliana Díaz

Coti Romero

Alexis "Conejo" Quiroga

Thiago Medina

Maxi Giudici

Agustín "Frodo" Guardis

Ariel Ansaldo

Walter "Alfa" Santiago

Daniela Celis