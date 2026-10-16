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Dante Ortega apuntó contra Julieta Prandi con una frase lapidaria: "Hay que tener un poco de..."

El sobrino de Emanuel rompió el silencio sobre la sorpresiva separación de su tío y deslizó una frase que no pasó inadvertida. El contundente cuestionamiento de Dante Ortega a Julieta Prandi.

16 oct 2026, 11:53
Dante Ortega apuntó contra Julieta Prandi con una frase lapidaria: Hay que tener un poco de...

Dante Ortega apuntó contra Julieta Prandi con una frase lapidaria: "Hay que tener un poco de..."

Dante Ortega apuntó contra Julieta Prandi con una frase lapidaria: Hay que tener un poco de...

Dante Ortega apuntó contra Julieta Prandi con una frase lapidaria: "Hay que tener un poco de..."

A cuatro días de que Julieta Prandi anunciara su separación de Emanuel Ortega, apenas unas semanas después de casarse por civil, Dante Ortega volvió a referirse al impacto que generó la noticia en su familia. Durante una entrevista, lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia la modelo.

El hijo de Sebastián Ortega, que actualmente participa de Es mi sueño famosos, el ciclo nocturno de El Trece, había mantenido una postura cautelosa al hablar de la ruptura. Sin embargo, este viernes visitó La Mañana de Moria y compartió una reflexión que no pasó inadvertida.

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“Yo no sé qué pudo haber pasado. Me sorprendió el comunicado... lo que sí puedo decir es que cuando escribís algo así, estás obligando a la otra parte a hablar. En ese sentido, siento que hay que tener criterio y un poco de cuidado... cuando quisiste tanto a la otra persona, lo tenés que cuidar si no quiere exponerse, expresó.

Sus palabras fueron interpretadas como un reproche hacia Julieta Prandi, especialmente porque Emanuel Ortega siempre se mostró reacio a exponer su intimidad en los medios de comunicación.

De todos modos, Dante aclaró que no pretendía criticar a la conductora y dejó en claro que mantiene una buena relación con ella. “No quiero juzgar a Juli porque con ella tengo la mejor. Pero bueno, a mí me sorprendió como a todos. Les deseaba los mejores augurios”, manifestó.

Minutos después, el joven volvió a referirse a la separación y sorprendió al incorporar la astrología, una de sus pasiones, para explicar su mirada sobre lo sucedido. “Juli es de Tauro y mi tío de libra... pero en este momento, Escorpio está en Venus y eso tiene efecto sobre los vínculos... saca la parte más controladora de las personas”, comentó durante la entrevista.

Por último, Dante Ortega le puso un poco de humor a la situación y cuestionó la necesidad de formalizar las relaciones a través del matrimonio, tomando como referencia las experiencias de su propia familia. “Yo no entiendo la necesidad que tiene la gente de casarse. Mis viejos se casaron y al año se separaron. Ahora se casa mi tío y a los 20 días se separa... ya está”, lanzó.

Cómo y cuándo se supo que Julieta Prandi y Emanuel Ortega se habían separado a 27 días de haberse casado

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sorprendió al mundo del espectáculo. A tan solo 27 días de haberse casado por civil, la conductora confirmó el final de la relación a través de sus redes sociales y dejó una frase que despertó interrogantes sobre los motivos de la ruptura.

La noticia se conoció el lunes 12 de octubre por la noche, cuando Prandi publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. Allí anunció el final de una historia de amor que había comenzado seis años atrás y que también había incluido cuatro años de convivencia.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, expresó.

La pareja había formalizado su vínculo el 15 de septiembre, durante una ceremonia íntima en el Registro Civil de San Isidro, rodeada de familiares y amigos cercanos.

En su mensaje, Julieta explicó por qué había decidido hablar públicamente sobre la separación antes de que comenzaran a circular distintas versiones. “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, sostuvo.

Además, una frase llamó especialmente la atención: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.

Aunque surgieron versiones sobre los motivos de la ruptura, ninguno de los protagonistas brindó públicamente detalles concluyentes.

     

 

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