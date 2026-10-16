Dante Ortega apuntó contra Julieta Prandi con una frase lapidaria: "Hay que tener un poco de..."

De todos modos, Dante aclaró que no pretendía criticar a la conductora y dejó en claro que mantiene una buena relación con ella. “No quiero juzgar a Juli porque con ella tengo la mejor. Pero bueno, a mí me sorprendió como a todos. Les deseaba los mejores augurios”, manifestó.

Minutos después, el joven volvió a referirse a la separación y sorprendió al incorporar la astrología, una de sus pasiones, para explicar su mirada sobre lo sucedido. “Juli es de Tauro y mi tío de libra... pero en este momento, Escorpio está en Venus y eso tiene efecto sobre los vínculos... saca la parte más controladora de las personas”, comentó durante la entrevista.

Por último, Dante Ortega le puso un poco de humor a la situación y cuestionó la necesidad de formalizar las relaciones a través del matrimonio, tomando como referencia las experiencias de su propia familia. “Yo no entiendo la necesidad que tiene la gente de casarse. Mis viejos se casaron y al año se separaron. Ahora se casa mi tío y a los 20 días se separa... ya está”, lanzó.

Cómo y cuándo se supo que Julieta Prandi y Emanuel Ortega se habían separado a 27 días de haberse casado

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sorprendió al mundo del espectáculo. A tan solo 27 días de haberse casado por civil, la conductora confirmó el final de la relación a través de sus redes sociales y dejó una frase que despertó interrogantes sobre los motivos de la ruptura.

La noticia se conoció el lunes 12 de octubre por la noche, cuando Prandi publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. Allí anunció el final de una historia de amor que había comenzado seis años atrás y que también había incluido cuatro años de convivencia.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, expresó.

La pareja había formalizado su vínculo el 15 de septiembre, durante una ceremonia íntima en el Registro Civil de San Isidro, rodeada de familiares y amigos cercanos.

En su mensaje, Julieta explicó por qué había decidido hablar públicamente sobre la separación antes de que comenzaran a circular distintas versiones. “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, sostuvo.

Además, una frase llamó especialmente la atención: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.

Aunque surgieron versiones sobre los motivos de la ruptura, ninguno de los protagonistas brindó públicamente detalles concluyentes.