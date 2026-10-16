Tras la muerte de Fernando Confessore, la historia de amor con su esposa Paula que emociona: “Mucho más que mi compañera”

“Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí cuando incluso yo dudaba, quien me impulsó a seguir estudiando lo que me apasionaba, a crecer y a nunca bajar los brazos”, confió públicamente en una suerte de verdadera declaración de amor.

Para el meteorólogo, cada avance en su carrera tuvo el respaldo de su esposa. Por eso, afirmó que en Paula encontró “su apoyo, su paciencia y su compañía” en cada paso que dio.

“Este diploma también le pertenece un poco a ella”, sostuvo Confessore, en una dedicatoria que emocionó a sus seguidores y colegas. Y cerró el mensaje con una reflexión sobre el tiempo y el amor: “Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón”.

Fernando Confessore y Paula Franco: una pareja lejos de los reflectores

Lo cierto es que Confessore y Paula construyeron una relación de más de 30 años, lejos de la exposición mediática. Juntos formaron una familia y tuvieron tres hijas, a quienes el meteorólogo solía llamar con cariño sus “tesoritos”.

Días antes de aquel posteo, el periodista había bromeado al aire de TN sobre el secreto para mantener una pareja durante tanto tiempo. Cuando Roxy Vázquez le preguntó cómo había logrado estar 40 años con su mujer, respondió entre risas: “Llegar tarde a casa e irme temprano”.

Más allá de la humorada, su publicación sobre la graduación reveló el vínculo profundo que unía a Fernando y Paula. “Gracias por caminar conmigo en los momentos felices y, sobre todo, en los difíciles”, le escribió el meteorólogo a su esposa.

El desgarrador posteo de despedida de Julieta, una de las hijas de Fernando Confessore

Una clara demostración de la cálida relación familiar que Fernando Confessore mantenía no sólo con su esposa, sino también con sus hijas, quedó expuesta en este triste momento en medio de la conmoción por la repentina muerte del meteorólogo.

Así, una de ellas, Julieta, no dudó en despedir a su padre públicamente a través de sus redes sociales. Fue desde sus Instagram Stories donde compartió un retrato suyo de chiquita junto a su papá, posando ambos detrás de un árbol, y acompañado por la canción 'Pensamiento' de Airbag.

En tanto, en otra publicación sumó una imagen en blanco y negro de su papá. "Te voy a amar y extrañar toda la eternidad", fue el mensaje de despedida que le dedicó junto a un emoji de un corazón blanco y otro de un puñado de estrellas.