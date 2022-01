Darío Lopilato, desde Mar del Plata, habló de su presente sentimental: "Estoy bien"

Darío Lopilato

Y luego remarcó que “es un placer trabajar con estos monstruos. Escuchar reír a la gente también, el público es un actor más en el teatro. Se hizo un trabajo enorme”.

Luego, al ser consultado sobre cómo son sus días en Mar del Plata al margen del teatro, dijo: "A la playa voy poco y nada. Fui la semana pasada a Mute y estuve una hora y media, me bronceé un poquito. La verdad que mucho tiempo no he tenido, vine de Canadá y nos metimos de lleno con la obra de teatro. En las primeras semanas aún nos estamos adaptando. Tenemos el aguante y el apoyo de la gente que viene".

Además, sobre si tuvo alguna salida romántica en la ciudad balnearia, indicó: "No tuve ninguna propuesta, no tuve tiempo. Estamos tranquilos. Lo bueno es que estamos arriba del escenario pudiendo hacer teatro. Sí me mandan muchos mensajes en las redes, que me hacen tener una comunicación directa con el público. Si bien trabajamos con las redes no soy de estar muy pendiente, es por momentos". Por último, remarcó que "Estoy solito, sin pareja y estoy bien".

Darío Lopilato habló de si presente sentimental en Mar del Plata

Qué sucederá con Casados con hijos

Por otro lado, Darío Lopilato se refirió al regreso de Casados con hijos en forma teatral luego de que quedara postergado su debut durante el 2020 por la pandemia: "Nuestra realidad, con Marcelo De Bellis, es esta obra. Y obviamente es una materia pendiente volver con Casados con hijos. Si Dios quiere y hacemos fuerza todo el mundo porque estamos padeciendo algo en que nos tenemos que cuidar entre todos con esto de la pandemia. Si se dan las condiciones más adelante, creo que volverá. Casados con hijos es en un Gran Rex con mucha gente y se verá cómo está todo de acá en un tiempo. Si es de Dios se va a a dar y sino es porque no tenia que ser".

Darío Lopilato

Fotos: Eduardo Aguada