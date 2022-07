De chofer de ambulancias a calle Corrientes: la dualidad en la vida de Mauro Francisco

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mauro Francisco (@maurojfran)

Luego detalló: “Entonces llegué de la excursión y le dije a mi vieja que cuando sea grande voy a ir a vivir a Capital sin decirle el por qué (vivíamos en Ituzaingó zona oeste de Buenos Aires), ya que me daba vergüenza decir que me gustaba la actuación a pesar de actuar en todos los actos del jardín y después del colegio. Tanto es así que a los 16 años empecé a estudiar teatro a escondidas en un centro de cooperación de Padua, y ahi dije esto es lo mío”.

Ya más grande y trabajando de Chofer de ambulancia como su papá (trabajo que aún conserva en la zona de la Matanza) Mauro siguió estudiando con Carlos Evaristo, Julio Chávez, Lili Popovich, Jorge Marrale, Osvaldo Santoro, entre otros.

Luego surge un proyecto de teatro independiente de un grupo de estudiantes para hacer “Orquesta de señoritas”: “Por supuesto dije si, y además de debutar en un proyecto pago aprendí de producción y entendí que no tengo q esperar a que me llamen, sino que puedo armarme el proyecto yo también”.

Mauro Francisco, uno de los protagonistas de Despojo

“Empecé a producir mis propias obras armándome así un grupo de teatro, y a partir de ahi surgieron casting para televisión, bolos, participaciones, y propuestas del teatro comercial como por ejemplo (entretelones en el teatro Broadway) con Darío Lopilato, Esteban Prol, Ana Acosta, y gran elenco”, cuenta con orgullo Mauro.

Hoy Mauro Francisco vive un gran presente: “Estoy muy feliz de estar en Despojo, una comedia familiarmente bipolar como se señala junto a Esther Goris, Bárbara Vélez, y Fabio Di Tomaso en el Teatro Picadilly dirigido por Diego Rinaldi”.

“Y para cerrar la anécdota hace un mes grabe para una serie llamada “El buen retiro” junto a Mirta Busnelli, a quien mientras nos maquillaban le conté mi historia en la que ella fue muy importante sin saberlo… Se paro, me besó la frente, me dijo palabras muy lindas y me felicitó por el camino recorrido”.