Luciana Salazar enfrentó los rumores de romance con Máximo Kirchner: "Desde el año 2019..."

“La verdad es que no entiendo quién está haciendo viral algo que ya se desmintió hace varios años atrás. Desde el año 2019 que me adjudican ese romance y que me cansé de desmentirlo”, agregó la modelo con firmeza desde su cuenta en la red social.

Y también aprovechó para aclarar que no tiene contacto alguno con el dirigente político como se intentó instalar: “No lo conozco, ni jamás me lo crucé en mi vida”, señaló la madre de Matilda.

Sobre el final, Luciana Salazar dio a entender que sabe quién estaría detrás de hacer correr otra vez ese rumor y apuntó molesta por la situación: “Quien esté atrás de esto (que me imagino) terminala. Ya no saben más cómo molestar e inventarme cosas”.

El fuerte relato de Luciana Salazar sobre el dramático momento que pasó en un desfile de Roberto Giordano

Luciana Salazar recordó en una entrevista con Puro Show (El Trece) uno de los desfiles más polémicos de Roberto Giordano en el año 2005 al contar el acoso que sufrió junto a otras modelos al salir del evento.

"Yo viví uno de los desfiles más polémicos de Roberto Giordano en 2005. A la salida del desfile, hubo muchas chicas, yo incluida, que sufrimos abusos cuando salimos porque nos acosaron, había mucha gente, fuimos toqueteadas y nos tuvieron que sacar con seguridad", explicó la modelo.

Y describió lo que ocurrió esa noche en uno de los clásicos desfiiles que organizó el famoso estilista, quien falleció en 2024: "Fue muy polémico, fue tremendo, todas llegamos llorando al hotel, yo en particular, salimos todas toqueteadas por el público que estaba muy eufórico".

En ese sentido, Luli aclaró que nada de esos desagradables episodios ocurrieron sobre la pasarela: "Arriba de la pasarela todo perfecto, entiendo igual que es polémico viéndolo al día de hoy, el tema de tener niñas menores de edad desfilando".

Y consultada sobre si recibió alguna propuesta inapropiada cuando era chica y comenzaba a dar sus primeros pasos profesionales, Luciana Salazar respondió: "Yo era famosa y las propuestas me llegaban igual. De hecho yo en un momento me aparté de una agencia porque no me gustaban los manejos, entonces me fui y decidí seguir sola".