La China Suárez quiso probar que no usó el vestido de Wanda Nara en su cumple y generó más polémica

Cuál es el escandaloso pedido que Mauro Icardi le habría hecho a la China Suárez según Cinthia Fernández

En La Mañana con Moria (El Trece), Cinthia Fernández llamó la atención al compartir una teoría contundente sobre el vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez.

La situación se originó cuando el periodista Gustavo Méndez comentó que la actriz tiene varios proyectos en marcha. Ante eso, Cinthia preguntó con ironía: “¿Trabajo para este año tiene la China?”. Méndez no dudó y aclaró: “Está leyendo dos guiones para dos series y para una película para hacer este año”.

Con esa información, Fernández decidió dar su opinión y relacionó la actualidad laboral de la actriz con la influencia de su pareja. Expresó: “Porque esta bruja dice que todos los éxitos que se vio de la China este año, porque le fue muy bien en el plano profesional y está muy bien en las dos series, fueron del año pasado. Fueron grabadas con anterioridad”.

La panelista profundizó aún más y lanzó una advertencia: “Hay que ver si con toxicidad de Mauro Icardi tiene la misma continuidad y en el mismo nivel de proyectos”. También recordó que la propia China había deslizado la posibilidad de frenar su ritmo laboral.

Fernández insistió en esa idea y reforzó: “Ella dijo que se va a tomar un descanso. Da esa casualidad. Hay toxicidad, celos de él. Las escenas fuertes que tuvo la China son anteriores a Icardi”.

Finalmente, Cinthia cerró con una declaración más tajante, aludiendo a los rumores que circulan en el medio: “Se habla de que él le habría pedido que pare de trabajar o que trabaje un poquito menos”.

Así, la hipótesis de Fernández volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de cuánto peso tiene Mauro Icardi en las decisiones profesionales de la China Suárez, un tema que ya había sido señalado en su momento por Wanda Nara.