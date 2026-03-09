Gran Hermano: el increíble error de Danelik que terminó con la compra de más de 20 kilos de morrones

El problema surgió por una confusión con el sistema de compra. Los participantes comenzaron a debatir si el morrón había sido pedido por unidad o por kilo, y la tucumana aclaró que había solicitado 20 unidades. Sin embargo, cada bolsa contenía cinco morrones, por lo que el resultado final fue mucho mayor al esperado.

De esta manera, la casa terminó recibiendo alrededor de 200 morrones entre rojos y amarillos, lo que equivale aproximadamente a más de 20 kilos de ese vegetal.

¿Cuál fue el insólito error de Martín Pepa en Gran Hermano 2011 que aún recuerdan los fans?

El curioso episodio que protagonizó Danelik, inevitablemente despertó recuerdos entre los fanáticos del reality. En Gran Hermano 2011, una situación muy similar se convirtió en un momento histórico del programa.

En aquella edición, Martín Pepa, quien finalmente quedó en el tercer puesto, fue el encargado de realizar la compra semanal desde el confesionario. Durante el pedido, y con total seguridad, solicitó 15 kilos de lechuga, generando uno de los bloopers más recordados del ciclo.

La comparación resulta aún más llamativa porque Solange Abraham, quien participó en aquella temporada y hoy forma parte de la casa de la Generación Dorada, presenció ambos momentos. Al ver la montaña de morrones en la cocina, no faltaron quienes imaginaron que pudo haber tenido un verdadero déjà vu.