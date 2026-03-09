A24.com

Gran Hermano: el increíble error de Danelik que terminó con la compra de más de 20 kilos de morrones

Danelik quedó a cargo de la compra semanal en Gran Hermano Generación Dorada, pero un error con las cantidades terminó con más de 20 kilos de morrones dentro de la casa. El video de la polémica.

9 mar 2026, 21:30
Danelik Galazán protagonizó uno de los momentos más comentados de la semana en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras cometer un importante error durante la compra semanal de alimentos para la casa. La jugadora, que estaba a cargo de la tarea, terminó adquiriendo una cantidad desmedida de morrones por una confusión con las unidades.

La situación quedó al descubierto cuando ingresaron los changuitos con los productos y uno de ellos apareció completamente lleno de morrones rojos y amarillos. La escena generó sorpresa entre los participantes, que no tardaron en notar que algo no cerraba con la cantidad.

Manuel Ibero, quien había sido el encargado de la compra en la semana anterior, reaccionó en voz alta diciendo que Danelik “lo había hecho perfecto”, aunque entre comentarios por lo bajo y risas varios jugadores empezaron a enumerar los errores que había tenido la lista.

Ante el revuelo que se generó en la cocina, la propia Danelik explicó qué fue lo que ocurrió al momento de hacer el pedido. “Yo anoté mucho. Pasa que me pasé con las cantidades, pifié en las cantidades", reconoció mientras analizaba su desempeño.

El problema surgió por una confusión con el sistema de compra. Los participantes comenzaron a debatir si el morrón había sido pedido por unidad o por kilo, y la tucumana aclaró que había solicitado 20 unidades. Sin embargo, cada bolsa contenía cinco morrones, por lo que el resultado final fue mucho mayor al esperado.

De esta manera, la casa terminó recibiendo alrededor de 200 morrones entre rojos y amarillos, lo que equivale aproximadamente a más de 20 kilos de ese vegetal.

¿Cuál fue el insólito error de Martín Pepa en Gran Hermano 2011 que aún recuerdan los fans?

El curioso episodio que protagonizó Danelik, inevitablemente despertó recuerdos entre los fanáticos del reality. En Gran Hermano 2011, una situación muy similar se convirtió en un momento histórico del programa.

En aquella edición, Martín Pepa, quien finalmente quedó en el tercer puesto, fue el encargado de realizar la compra semanal desde el confesionario. Durante el pedido, y con total seguridad, solicitó 15 kilos de lechuga, generando uno de los bloopers más recordados del ciclo.

La comparación resulta aún más llamativa porque Solange Abraham, quien participó en aquella temporada y hoy forma parte de la casa de la Generación Dorada, presenció ambos momentos. Al ver la montaña de morrones en la cocina, no faltaron quienes imaginaron que pudo haber tenido un verdadero déjà vu.

