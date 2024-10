De la China Suárez a Lizy Tagliani: los emotivos mensajes de los famosos por el Día de la Madre

Y agregó: “Y acá estamos como familia para cuidar tus progresos y que nadie lastime tus derechos a ser un niño como quieras, que tus días sean pedalear en bicicleta y tus noches sueños mágicos para tu vida. No sé si lo tengo merecido pero honraré el rol que me toca. Y que digan lo que quieran del cómo lo hago pues, ser tu madre es un diploma que vos guardás para alguna charla lejana donde me agradezcas algún momento y me reclames alguna falla y quizás con alguna rosa en tu mano me entregues una carta con las palabras que te salgan, tu firma, algún dibujo y un final con un feliz día de la madre”.

“Te amo. No sabía que se podía amar tanto y, de alguna manera, hoy entiendo del amor de mi mamá, tu abuela, que desde algún lugar estará diciendo que orgullo me da verte acompañando el crecimiento del Tati", expresó la humorista.

Lizy Tagliani_posteo_Día de la madre.jpg

Por su parte, la China Suárez compartió con sus seguidores un dulce video junto a sus tres hijos Rufina, Magnolia y Amancio. “Qué dicha despertar así todos los días de mi vida. Mi mayor sueño se hizo realidad. Feliz día a todas”, comentó la actriz en el epígrafe de la publicación de Instagram.

china suarez_posteo_dia de la madre.jpg

Marcela Tinayre, en tanto, subió varias fotos de distintas etapas con su mamá Mirtha Legrand y escribió: "¡Mamacita! La vida te llenó de éxitos, títulos y honores. Estoy tan orgullosa de vos, pero lo más lindo es que seas mi mamá. Rosa María, te amo mucho”.

marcela tinayre_posteo_dia de la madre.jpg

Por otro lado, Evangelina Anderson, tras los rumores de crisis de separación de Martín Demichelis, expresó en las redes sociales: “Felicidades a todas las madres. En especial a las que extrañan a las suyas. Por cualquier motivo”.

evangelina anderson_posteo_dia de la madre.jpg

Wanda Nara también compartió una foto junto a su madre, Nora Colosimo, a través de sus historias de Instagram, y escribió: “Tengo la mejor mamá. Te amo”.

wanda nara_historia_dia de la madre.jpg

A su vez, Dalma Maradona le dedicó unas tiernas palabras a su mamá Claudia Villafañe y a su hermana, Gianinna. "¡Feliz día a la jefa! ¡A la que siempre me dijo que nació para ser mamá! ¡Sin vos no somos nada!", comentó Dalma sobre una foto con su madre. En otra imagen, con Villafañe y su hermana, expresó: "¡Feliz día a las mejores! De las que aprendo todo el tiempo. Son las preferidas de mis hijas y mías también!".

dalma maradona_posteo_día de la madre_2.jpg

dalma maradona_posteo_día de la madre_1.jpg

El filoso mensaje de la China Suárez para Lauty Gram tras confirmar que está soltera: "Yo no persigo"

Luego de que la China Suárez compartiera un mensaje en sus redes sociales confirmando que está soltera, la actriz posteó en las últimas horas una filosa indirecta que estaría dirigida a su ex, Lauty Gram.

“No estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta. Que se muera por mí y me haga la vida más feliz”, había escrito la cantante en una historia de Instagram.

Ahora, en una publicación, la China subió una selfie de ella y un video en el que habla la modelo estadounidense Kendall Jenner. "No persigo, yo atraigo", dice en el video una de las hermanas de Kim Kardashian.

China Suárez.jpg

Y agrega la norteamericana: “Lo que está destinado para mí, simplemente me encontrará”.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar y le comentaron: "Reina, nunca aceptes menos de lo que te merecés", "Nada sucede por casualidad, bebé, encontraste lo que estabas buscando", "¡Imaginate tener que perseguir a alguien con esa cara! Jaja, ni en sueños de ellos", entre otros mensajes.