El emotivo pedido de disculpas de Nazarena Vélez a su hijo por la conflictiva relación con su papá

Emocionada al descubrir la presencia del segundo de sus tres hijos, quien la sorprendió abrazándola y besándola por la espalda, Nazarena no disimuló su felicidad, si bien comentó con picardía “Vino el topo", y le recordó "casi me echan por tu culpa”, en referencia a cuando le avisó a su padre, Daniel Agostini, que en el programa hablaban del problema legal que tenía sus excompañeros, por lo que éste mandó una carta documento para que no hable de él.