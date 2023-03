Delfina Wagner reveló qué es lo que más le gusta de Alfa de Gran Hermano 2022: "Lo veo muy..."

Delfina precisó que Alfa tomó la iniciativa y le hizo una invitación. "Me preguntó si quería ir a almorzar. Fuimos a un bar en Martínez, Pepino. Me llamó la atención que siempre lo invitan, pero él prefiere pagar", detalló.

La joven aseguró que quiere pasar más tiempo con el ex Gran Hermano 2022: "Yo fui a conocerlo y a estar con él. Lo quiero conocer más. Me gusta mucho su personalidad y lo veo muy parecido a mí. No tiene filtro y dice lo que piensa", remarcó.

Al finalizar, Ángel quiso saber si tuvieron intimidad. "No tuvimos sexo, pero nos dimos un pico", cerró Delfina, que ahora espera que Alfa salga de la casa para tener otro encuentro.

Maxi destrozó a la producción de Gran Hermano 2022 por el reingreso de Alfa: "Va a ser un infierno"

Anoche, en el debate de Gran Hermano 2022, Santiago del Moro sorprendió a todos con un importante anuncio. El conductor reveló que Walter Alfa Santiago, uno de los participantes más picante del reality, volverá a ingresar a la casa.

"Comunicado rojo de Gran Hermano: mañana, en menos de 24 horas, entra a la casa más famosa de mundo, Alfa", confirmó la figura de Telefe, en el cierre del programa.

La noticia generó indignación en las redes entre los seguidores del reality, Un ex Gran Hermano 2022, Maxi Giudici, estalló en TikTok luego de conocer la decisión de la producción.

"Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar y me dejaron solamente salir por zoom", comenzó diciendo el cordobés.

"Consulté cual era la consecuencia de eso, porque yo cumplo las reglas y él no, y no solo que no tiene malas consecuencia sino que lo premian. Va a entrar al programa, va a darle el gusto, porque es algo que él quería y a ellos les rinde, por rating, por plata. Van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, arrogancia. Terrible. Un asco. Espero que sea una estadía pasajera, más que nada por mis compañeros", enfatizó.

Al finalizar, Maxi anticipó que la visita de Alfa provocará malestar en la casa. "Van a ver entrar a ese tipo por esa puerta y va a ser un infierno. Pobre. Espero que, por lo menos, sea entretenido", concluyó.