Denise Dumas quebró en llanto por la guerra con Vanina Escudero y Álvaro Navia: "Me dolió"

En su programa en la TV Pública, Nuevas Tardes, Denise Dumas se refirió al conflicto con Álvaro y Vanina. "Me incomoda hablar del tema porque me importa de verdad. Y jamás hubiera hablado", comenzó diciendo.​

"A mí me llaman y me dicen: 'mañana la vamos a bautizar, con otros padrinos'. De golpe, me empezó a caer la ficha. Al principio lo entendí y después me di cuenta que me dolió. No me imagino por qué le sacarías una madrina a un hijo", siguió, visiblemente movilizada por el tema.

Denise remarcó que ella no hubiera tomado la misma postura en el lugar de ellos. "Yo soy mamá y, por eso, me dolió. A mí me importó un montón y no se dieron cuenta. Se arrepintieron, está todo bien", enfatizó.

Al finalizar, la conductora reveló que intentaron recomponer el vínculo, pero no llegaron a buen puerto. "Tratamos de hablar, yo le puse onda la principio, Vani también, pero en un momento dije: 'esto no me está haciendo bien'. Y ahí terminó todo", cerró.

Álvaro Navia expuso por qué terminó todo mal entre Vanina Escudero y Denise Dumas: "Nos dolió"

En una nota con Intrusos (América TV), Álvaro Navia prendió el ventilador y contó por qué él y su pareja, Vanina Escudero, cortaron todo vínculo con Denise Dumas.

El humorista reconoció que la relación se quebró porque la conductora iba a ser madrina de la hija de ellos, pero eso finalmente no ocurrió. Ofendida, la mujer de Campi les hizo la cruz.

"Con Denise hubo un distanciamiento. Hemos sido familia, pero cuando metés un tema tan importante... ¿tiene que opinar de mi hija de 8 años? Eso nos dolió. Esas cosas no se hablan en TV", afirmó al recordar que fue Denise la primera que expuso lo que ocurrió.

"Nosotros estábamos en pandemia y vivíamos en Uruguay. Denise no podía ir nunca. El día que nació Joaquina le dijimos: 'queremos que seas la madrina'. Después nos cambiamos de país y, con todo lo que la queremos, le dijimos: 'nos pasa esto, Joaquina tiene 6 años, la tenemos que bautizar, vos estás en Argentina y nosotros acá'", detalló.

Álvaro mencionó que nunca imaginaron que Denise iba a enojarse tanto. "Pensamos que Denise lo iba a entender", añadió.

Al finalizar, el cómico expresó que espera algún día recomponer el vínculo. "Nosotros la queremos. Para Joaquina, Denise sigue siendo su madrina. Fue y será parte muy importante de nuestra familia", sentenció.