Álvaro Navia expuso por qué terminó todo mal entre Vanina Escudero y Denise Dumas: "Nos dolió"

"Con Denise hubo un distanciamiento. Hemos sido familia, pero cuando metés un tema tan importante... ¿tiene que opinar de mi hija de 8 años? Eso nos dolió. Esas cosas no se hablan en TV", afirmó al recordar que fue Denise la primera que expuso lo que ocurrió.

"Nosotros estábamos en pandemia y vivíamos en Uruguay. Denise no podía ir nunca. El día que nació Joaquina le dijimos: 'queremos que seas la madrina'. Después nos cambiamos de país y, con todo lo que la queremos, le dijimos: 'nos pasa esto, Joaquina tiene 6 años, la tenemos que bautizar, vos estás en Argentina y nosotros acá'", detalló.

Álvaro mencionó que nunca imaginaron que Denise iba a enojarse tanto. "Pensamos que Denise lo iba a entender", añadió.

Al finalizar, el cómico expresó que espera algún día recomponer el vínculo. "Nosotros la queremos. Para Joaquina, Denise sigue siendo su madrina. Fue y será parte muy importante de nuestra familia", sentenció.

La angustia de Denise Dumas ante la decisión más cruel de Vanina Escudero: "Me consideraba familia"

Denise Dumas se mostró sorprendida y dolida ante la decisión de Vanina Escudero de sacarle el madrinazgo de su hija más chica Joaquina, tal como la había elegido años atrás.

En charla con Intrusos, América TV, la conductora explicó la distancia que mantiene hace años con la bailarina y cómo se enteró de su drástica decisión de sacarla como madrina de su hija.

"A Vanina hace bastante que no la veo, mucho. Después de la pandemia creo. No hablamos hace ya tiempo, estamos como distanciadas. La pandemia, se fueron a Uruguay, sarasa, sarasa", comenzó la hermana de Silvina.

"No sé si diferencias, son decisiones. Ellos estaban viviendo allá y no se podía viajar. Cada uno elige lo que cree que es lo mejor para su hijo. Decidieron elegir como padrinos a sus papás que tienen una relación más cotidiana", explicó sobre la distancia con Vanina.

Y remarcó con dolor: “Cada uno elige lo que quiere, entiendo, yo me hubiera manejado distinto. Obviamente es un dolor enorme, un dolor grande para mí. Estamos distanciadas. Yo me consideraba familia".

"No se pudo hacer el bautismo cuando Joaquina era chiquita y quedó pendiente. Me avisó y me dijo: 'se va a bautizar mañana'. Me avisó con un día y era en Uruguay, yo estaba en Buenos Aires, y no era la madrina", explicó Denise Dumas.

"Nos merecíamos esa charla por lo menos para no verlo en las fotos después. Aprendí que cuando alguien te lastima muy fuerte hay que tomar distancia", concluyó la esposa de Campi.