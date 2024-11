La angustia de Denise Dumas ante la decisión más cruel de Vanina Escudero: "Me consideraba familia"

"A Vanina hace bastante que no la veo, mucho. Después de la pandemia creo. No hablamos hace ya tiempo, estamos como distanciadas. La pandemia, se fueron a Uruguay, sarasa, sarasa", comenzó la hermana de Silvina.

"No sé si diferencias, son decisiones. Ellos estaban viviendo allá y no se podía viajar. Cada uno elige lo que cree que es lo mejor para su hijo. Decidieron elegir como padrinos a sus papás que tienen una relación más cotidiana", explicó sobre la distancia con Vanina.

Y remarcó con dolor: “Cada uno elige lo que quiere, entiendo, yo me hubiera manejado distinto. Obviamente es un dolor enorme, un dolor grande para mí. Estamos distanciadas. Yo me consideraba familia".

"No se pudo hacer el bautismo cuando Joaquina era chiquita y quedó pendiente. Me avisó y me dijo: 'se va a bautizar mañana'. Me avisó con un día y era en Uruguay, yo estaba en Buenos Aires, y no era la madrina", explicó Denise Dumas.

"Nos merecíamos esa charla por lo menos para no verlo en las fotos después. Aprendí que cuando alguien te lastima muy fuerte hay que tomar distancia", concluyó la esposa de Campi.

La rara actitud de Vanina Escudero al ser consultada por su pelea con Silvina Escudero

Si bien desde hace algunas semanas sobrevuela una fuerte versión de pelea y distanciamiento entre Vanina Escudero y su hermana por diferencias en el emprendimiento de la marca de bikinis que iban a compartir, anoche Silvina se refirió al tema abiertamente.

En su presentación en la pista del Cantando 2024, América Tv, mientras presentó la marca de trajes de baño que quedó en sus manos, Silvina Escudero admitió el distanciamiento con Vanina, si bien aseguró que espera que pronto pase la tormenta familiar sin querer entrar en detalles.

“Pasa en las mejores familias, tampoco se puede tapar el sol con la mano. Ojalá pase pronto la tormenta, es algo que me pone triste, me desencaja, entiendo que me pregunten, pero no sé qué contestar y no quiero decir nada fuera de lugar”, confesó.

Así las cosas, consultada por este este portal sobre las declaraciones de Silvina, Vanina Escudero fue tajante. "Te agradezco pero por respeto preferiría no hablar de mi familia", respondió, siempre educada, Vanina Escudero sin confirmar pero tampoco desmentir el conflicto con su hermana por temas de dinero.