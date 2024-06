Denisse González aclaró si se fue enojada con Bautista Mascia de la casa de Gran Hermano

Este episodio generó una fuerte repercusión en la audiencia, y de esta forma la ex hermanita se vio obligada a aclarar en sus redes sociales toda la verdad detrás de su reclamo.

bautista denisse gran hermano.jpg

"Para la gente que no sabe, les cuento, con Bauti siempre nos reímos por qué él me decía que yo era fría, nosotros no nos decimos te amo jajaja entonces cuando me voy le dije eso, y entre nosotros significa que está todo bien", escribió en su cuenta de X.

Y completó: "Es nuestro humor, es una palabra que nunca se dijo. Tremendo revuelo por un chiste".

Denisse sobre el reproche a Bautista

Florencia Regidor confesó por qué no usó el vestido de la mamá de Nico en la falsa boda de Gran Hermano

Claramente la triple falsa boda de Gran Hermano 2023 (Telefe) generó una infinidad de repercusiones, pero hubo detalle particular que no se le escapó a Georgina Barbarossa en su programa: Florencia Regidor no utilizó el vestido de novia de Antonella, la mamá de Nicolás Grosman.

“Lo iba a buscar pero no lo encontró y me puse otro”, argumentó Flor cuando le consultaron por el tema en A la Barbarossa (Telefe) este viernes. Y agregó: “Ella me dijo que quería darme su vestido y yo le dije que me encantaría. Me dijo que era un vestido, que usó hace 20 años y que si yo conseguía otro no había problema. Una marca súper linda me dio uno y quedó ahí”.

Florencia REgidor y Nicolás Grosman casamiento GH.jpeg

No obstante, los panelistas de Barbarossa le hicieron saber que Antonella había avisado que lo había mandado a arreglar y que se lo había entregado a una productora. Fue entonces que Flor se excusó: “Eso hay que hablarlo con Anto. Yo llegué y producción tenía todo lo mío, me vistieron y me maquillaron ahí. Yo no tengo nada que ver”.

Frente a la argumentación de la exhermanita, Pía Shaw se despachó contra la mamá de Nico. "Yo le pregunté a Anto y me dijo que era cierto que Flor iba a usar su vestido", hizo saber y sumó picante: "Anto te mando un cariño muy grande, me mentiste en la cara ayer diciendo que entraba y la chica no vio ni en persona el vestido”.

En tanto, intentando echar un manto de piedad a un posible con conflicto con su suegra, Florencia fue más que diplomática. “La verdad es que Anto tuvo un súper buen gesto porque quería darme su vestido, sus joyas pero ya está, no pasó. Tuve un vestido súper lindo”, concluyó tratando de dar por finalizado el tema.