Denuncian a Marcelo Corazza por el supuesto fraude en Gran Hermano 2022: "Es el Gran Primo que..."

La tarea que tiene encargada, el productor es la de acompañar a los recientes eliminados hasta el estudio para poder reencontrarse con su familia en la tribuna y con Santiago del Moro quien los espera para hablar unos pocos segundos.

Gran Hermano

Hace unos días, Marcelo Corazza no la pasó para nadie bien, luego del episodio tras la eliminación de Alfa donde el productor fue herido por un petardo debido a la movilización que estaba realizando SATSAID por mejoras salarias.

Y ahora se suma una nueva polémica al ser denunciado por el supuesto fraude de GH en las redes sociales debido a que lo tratan de que él es uno de los principales que arregla el reality.

Gran Hermano 2022

En las últimas horas se reveló que el famoso "Gran Primo" con el que habla Romina en el confesionario sería nada más ni nada menos que el productor.

En una conversación que tuvo con Julieta, la ex diputada aclaró: "Me dijo que no piense en eso. Me preguntó si no me tenía fe", aseguró Romina y luego Pluto TV cortó de manera directa la transmisión.

Los finalistas de Gran Hermano 2022

Nacho Castañares

Marcos Ginocchio

Julieta Poggio

Romina Uhrig