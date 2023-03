El tremendo grito del exterior que escuchó Camila antes de salir de la casa de Gran Hermano 2022: "Me van a..."

Embed

"Tomatela, tomatela...", se escuchó claramente desde las tribunas del estudio y Camila llegó a escuchar todo, quedando sorprendida y con temor de salir de la casa por la recepción que podría tener.

"Eh, mirá lo que me están gritando? Escucharon?", les dijo la rubia a sus compañeros tras el grito del exterior que escuchó. "Me estaban gritando, un miedo, me van a cag.. a palos", agregó después antes de despedirse uno por uno de sus compañeros.

Cabe recordar que la final del reality quedará entre Julieta, Romina, Nacho y Marcos.

camila gh.jpg

La voz de Gran Hermano 2022 le dijo a Romina que sería finalista y las redes denunciaron fraude

A horas de la última eliminación de Gran Hermano 2022 antes de que los cuatro finalistas inicien la recta final, una grave denuncia por fraude golpea las puertas del reality de Telefe, una vez más.

Esta vez, fue una charla de Romina con Julieta la que desató la polémica, ya que en ella la ex diputada le dijo a Disney que en el confesionario le dijeron que este domingo no abandonaría la casa.

“Me dijo que no piense en eso. Me preguntó si no me tenía fe”, aseguró Romi antes de que Pluto TV cortara la transmisión.

Al ver las imágenes que, para colmo, luego fueron sacadas del aire por la gravedad que embestían, los internautas reaccionaron furiosos y denunciaron fraude y acomodo por parte de la producción de Telefe.