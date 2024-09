Desde Capri: Nati Jota se mostró en bikini a bordo de un lujoso yate: las infartantes fotos

Embed

"Este viaje me enseñó que hay muchos viajes distintos esperándote en cada lugar nuevo que pisas. Y que solo vas a hacer uno, el tuyo, que depende de tu compañía, tus gustos, tu bolsillo, los consejos que recibas, tu humor, y hasta de un poco de suerte", aseguró junto a las postales que las muestran a puro disfrute.

"Incluso los lugares más pequeños tienen recovecos que yo me perdí, pero vos no. Y la suma de pequeñas decisiones que vamos tomando hacen EL VIAJE. El otro día dije, y me putearon bastante en tuiter para variar, que hay algo pedante en aconsejar a quien está en un lugar al que ya fuimos", agregó.

Nati Jota en Capri 1.jpg

Al mismo tiempo, Jota reflexionó: "Obvio que hay primero una intención expresa de compartir una buena experiencia o evitarle al otro una mala; pero es que es tan bella la sensación de MOCHILA DE AVENTURAS Y CONOCIMIENTO ADQUIRIDO que da el conocer lugares nuevos; son tantas estas mini decisiones que tomamos permanentemente, que nos encanta transformarlas en algo bueno para un otro. Y claro, escucharnos repetir nuestras historias viajeras".

"Esto es en Capri y la pasamos muy lindo, pero seguro que nos perdimos mil cosas y que vivimos otras mil que casi que las dejamos pasar. Saludos amigos", sumó antes de despedirse confiando en una posdata: "Se empezó a picar el mar y antes de que me quede tiesa esperando a que se me vayan las ganas de vomitar y el miedo a que se de vuelta, al muchacho del bote le pintó gracioso y puso Titanic. Se ve que a mí me pintó más graciosa y quise imitar la pose clásica de dicha peli; a la que no le dio gracia fue a la chica a la que me le caí encima".

Nati Jota en Capri 2.jpg

Nati Jota borró un tweet del 2020 para Alberto Fernández: qué decía ese posteo

En medio del revuelo por el video de Tamara Pettinato en el despacho presidencial en la Casa Rosada en agosto pasado, Nati Jota borró un tweet de 2020 para el entonces presidente Alberto Fernández.

El mensaje fue publicado por la influencer y conductora en 2020, en los primeros meses del aislamiento por la pandemia del coronavirus. "Soñé que me hacía muy amiga de Alberto Fernández en una pijamada en Olivos", decía el posteo.

nati jota tuit.jpg

Nati Jota decidió eliminar el tuit para evitar quedar involucrada con el polémico exmandatario, pero ocurrió todo lo contrario. Apareció una captura, no tardó en hacerse viral y ser motivo de duras críticas por parte de los usuarios.

Muchos recordaron que en 2023, la influencer se acercó al gobierno luego de ser convocada para un viaje junto a Gerónimo Benavides, famoso como Momo, a la Base Marambio, en la Antártida.

A los pocos meses del posteo de Nati Jota se conocía la foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez, donde se veía a la primera dama cenando con amigos, sin aislamiento ni barbijo, como demandaba el presidente a los argentinos.