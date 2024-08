El enojo de Nati Jota al ver que su imagen fue usada como publicidad engañosa: "Impotencia"

Además, recordó: "El otro día un video mío con IA recomendando invertir en no sé qué. Me da pena pensar que alguien puede caer. Aunque no sea mi responsabilidad, ahora que sé que existe, siento que sí lo es advertirlos y hacer todo lo posible para que eso se baje".

Nati Jota publicidad engañosa

"Lo de hoy es más casero pero pueden caer y no quisiera, me da impotencia. Encima cambian el nombre de la cuenta a cada rato y me dificulta perseguirlos así. Además de que me bloquean", expresó.

Más tarde, replicó su denuncia a través de sus historias de Instagram y agregó: "Les juro que siento mucha impotencia. A vos, persona detrás de la cuenta, te voy a perseguir hasta aparecer abajo de tu cama, sacá la historia destacada porque te voy a ir buscar".

El dato revelador que destacó Nati Jota tras la condena a Juan Darthés: "Se multiplicaron..."

En el canal de streaming Olga, la periodista Nati Jota habló de la condena a seis años de prisión que recibió Juan Darthés por la causa de abuso sexual contra Thelma Fardin y remarcó la importancia de este fallo.

"Me parece muy interesante de este caso, más allá de que celebro esta condena, es que cuando Thelma denuncia se multiplicaron 1200 por ciento las denuncias al 144, la línea para temas de violencia de género", informó la conductora del programa Sería increíble.

"Ni hablar que este cierre termina de dar la sensación de que 'no te la vas a llevar de arriba si hacés este tipo de cosas'", destacó la comunicadora.

"Envalentona a quien quiere hacer una denuncia, que sufrió algo y se anima a contarlo, y la denuncia termina diciendo 'che, esto está mal'. Más allá de la condena para él, genera ese mensaje de que estas cosas no se hacen", cerró Nati.