Desde Gran Hermano revelaron el verdadero motivo del faltazo de Furia a La noche de los ex

“Lo que pasa es que, como es una semana atípica, han sido semanas largas, de 15 días y además, estuvo de inmediato que salió de la casa con Santiago y los analistas, y obviamente, después de todo lo que ha pasado, no hubo tiempo para que la pudiesen seguir entrevistando”, argumentó Funes Ugarte en referencia a las entrevista con los psicólogos luego de sus casi siete meses de aislamiento durante la competencia del reality.

La noche de los ex sin Furia - captura.jpg

Fue allí cuando anunció que “entonces, este domingo y este lunes va a estar con Santi y con los chicos, y después va a hacer el derrotero que hacen todos los participantes, como es costumbre, que van a ir por todos los demás programas Telefe”.

En tanto, deslizó contundente: “Así que, no especulen, no piensen mal, no inventen cosas, lo que sucede es eso. Tuvo muy poco tiempo cuando salió de la casa, que salió de la casa inmediatamente, vino aquí al piso, habló con Santi, habló con los chicos, con los compañeros, con los otros periodistas, y después, bueno, vino el feriado y demás”. “Así que, bueno, no la pudimos tener acá, pero dicen que el viernes que viene va a estar con nosotros. ¡Listo! Terminado el tema. Un beso a Furia. Gracias, querida”, concluyó.

Embed

El desesperado pedido de Furia a sus fans tras abandonar Gran Hermano: "Lo único que me importa"

Juliana 'Furia' Scaglione fue la última eliminada de Gran Hermano (Telefe), y en un encuentro con sus fanáticos en la puerta del hotel, del que se escapó de la habitación en pijama donde se encuentra cumpliendo el aislamiento, les hizo un importante pedido.

Sin dudas la entrenadora fue uno de las participantes más importantes del reality y su salida causó un enorme revuelo, además de quejas por la cantidad de dinero que sus fanáticos invirtieron en el mano a mano contra Martín Ku.

Bajo este contexto, y al tanto de esta información, al conocer a sus seguidores Juliana les hizo un importante pedido para que apliquen de ahora en adelante.

Embed

"¿Al fandom furioso? Hagan mierda el bloque que quieran, los amo", expresó en primer lugar en referencia a la siguiente eliminación donde Los Bro se enfrentarán para ver quien es el próximo en abandonar la casa.

Luego llegó el mencionado pedido y aseguró: “No gasten más guita, vieja ¿Saben qué es lo único que me importa? El amor que me tienen, vieja. Gracias por quererme tanto y bancarme. Gracias por quererme tanto”.