Gran Hermano: quién acompaña a Furia y cómo es el estricto protocolo de aislamiento tras su salida

Además, se conoció que Juliana siguió los mismos pasos que sus compañeros. Es decir, una vez que dejó la casa fue recibida por una productora quien la acompañó hasta el estudio y, más tarde, se dirigió hasta el hotel donde pasará los próximos días.

La productora quedó a cargo de ella y su función será acompañarla en todo momento hasta que termine el aislamiento obligatorio. Ella deberá acompañarla desde que se levante hasta que se vaya a dormir en tanto dure el período de incomunicación con el exterior.

Otro de los puntos importantes es la contención psicológica que reciben todos los eliminados. Tanto la exhermanita como el resto de los exjugadores son atendidos por psicólogos en el estudio del programa.

En el caso de Furia, quien fue eliminada este martes 18 de junio, podría estar aislada hasta el próximo domingo. Cabe destacar que, en este período, la ex jugadora no podrá salir del hotel ni estar sola en ningún momento. Y su aislamiento se romperá en el momento que vuelva a su casa, aún sin fecha a definirse.

santiago del moro furia.jpg

Furia quedó eliminada de Gran Hermano: así reaccionaron los Bro tras su salida

Este martes Gran Hermano (Telefe) se sintió como una final. Juliana 'Furia' Scaglione y Martín Ku tuvieron su mano a mano, después de intensas peleas en la casa más famosa del país.

Ni bien comenzó el programa -que tuvo picos de rating de 20 puntos- el conductor Santiago del Moro reveló los porcentajes de la votación. Un jugador obtuvo el 62,4 por ciento de los votos del público y el otro, el 36,7 por ciento.

"Es una noche épica, una final adelantada. Son dos grandes jugadores", expresó la analista Sol Pérez. Gastón Trezeguet, en tanto, arengó: "Furia a la final".

Minutos después de la medianoche, el presentador ingresó a la casa y anunció, para sorpresa de todos, que Furia debía abandonar el reality. La tatuada, al escuchar su nombre, se levantó y saludó a su aliado, Emmanuel Vich. "Lo sabía", le dijo al oído. Luego, abrazó a Darío Martínez Corti y les recomendó: "No se separen".

A los Bro, el Chino, Nicolás Grosman y Bautista Mascia, no los saludó. "Ustedes no me saluden, cacatúas asquerosos", disparó Furia. "Me trataron como una reina a último momento, pero son la misma mi... que siempre. Gracias por ser unos falsos", siguió enojadísima.

Ahí, la jugadora miró a cámara y le agradeció a su fandom: "Gracias, gente. Gracias por todo lo que se alcanzó. Estoy muy feliz. Gracias". Acto seguido, les dijo a sus compañeros que "no puedo ver a mi hermana mal, prefiero estar afuera y que mi hermana no sufra más".

Luego, se expresó el 'Big' y destacó: "Fuiste una gran jugadora y lo sabés". "Lo sé, lo sé, yo me tengo que ganar el premio. Gran Hermano es mío, papá", aseguró Juliana.

Antes de cruzar la puerta, reiteró: "No me canten nada, silencio. Sé que me gané este premio y esta casa es mía. Y lo sé". Darío, Emma y después Bautista la aplaudieron, en cambio, el Chino y Nicolás solo observaron su salida.