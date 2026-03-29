Gran Hermano: Santino, el hijo de Yanina Zilli, destrozó a Andrea del Boca

En el mano a mano con Marcela Tauro, el joven también opinó sobre el cambio de actitud que percibe en la actriz dentro del juego. Consultado sobre si cree que Andrea del Boca ve a su madre como una rival fuerte, respondió sin dudar: “Cambió en un segundo. Entró a la casa re buena onda y después ya volvió a lo mismo de antes”.

Por otro lado, despejó cualquier duda sobre el estado emocional de Yanina Zilli dentro del reality: “Está completamente apta, de todos lo que le pasó este fue el único día que le pasó esta situación, siento que está feliz y no va abandonar la casa”.

Pero el momento más picante llegó cuando se refirió al ninguneo de Andrea del Boca hacia la carrera artística de su madre. Sin vueltas, Santino lanzó una frase demoledora: “una soberbia total”, y dejó en claro que no le cree nada.

Así las cosas, el conflicto suma un nuevo capítulo, ahora con la voz de la familia fuera de la casa, mientras la tensión entre las participantes sigue creciendo dentro del reality.

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¿Qué hizo Andrea del Boca con Yanina Zilli en su cumpleaños en Gran Hermano que sorprendió a todos?

En medio del encierro y las emociones a flor de piel, Gran Hermano Generación Dorada regaló una postal distinta este 4 de marzo: el cumpleaños número 60 de Yanina Zilli, celebrado nada menos que dentro de la casa más famosa del país.

Lejos de un festejo tradicional, la vedette vivió una jornada especial rodeada por sus compañeros, quienes hoy ocupan un rol clave en su rutina diaria. En un contexto donde todo se intensifica, ellos se convierten en su círculo más cercano, casi como una familia improvisada.

La celebración no perdió la esencia de Yanina. Con su impronta artística bien marcada, el glamour dijo presente desde el primer momento. Plumas, actitud y show: fiel a su estilo, fue ella misma quien tomó la iniciativa, se colocó un tocado y comenzó a desfilar como si estuviera arriba de un escenario.

Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido. En medio del festejo, Andrea del Boca se acercó a Zilli y protagonizó un gesto que llamó la atención, sobre todo por la tensión previa entre ambas. La actriz no solo se sumó al momento, sino que también la ayudó a acomodarse las plumas, acompañando la escena con naturalidad.

Ya con todo listo, Yanina se subió a las sillas y se adueñó del centro de la escena, mientras el resto de los participantes la rodeaban entre sonrisas y aplausos. Fue entonces cuando todos juntos comenzaron a cantar el clásico “Feliz cumpleaños”.

Así, en medio de un clima que venía cargado por conflictos, el reality mostró una cara distinta: la de los gestos inesperados y los vínculos que cambian minuto a minuto dentro de la casa.



