Revelan lo peor que la China Suárez le hizo a una modelo por celos a Mauro Icardi: "Se le fue al cuello y..."
Antes de su regreso a Estambul, la China Suárez quedó en el centro de un escándalo tras un fuerte cruce con una modelo en un boliche porteño, en medio de un ataque de celos por Mauro Icardi. Los detalles.
31 mar 2026, 08:35
Revelan lo peor que la China Suárez le hizo a una modelo por celos a Mauro Icardi: “Se le fue al cuello y…”
LaChina Suárez y Mauro Icardiquedaron nuevamente en el centro de la escena mediática en las últimas horas. Lo que se perfilaba como una simple salida nocturna por la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de su corta estadía en el país, terminó desatando una situación escandalosa. Todo se habría originado cuando una joven modelo se aproximó al futbolista con la intención de pedirle una foto, gesto que no fue bien recibido por la actriz y derivó en un fuerte episodio de tensión que casi pasa a mayores.
La intención de la pareja era mantener un perfil bajo durante una de las noches de la semana pasada, aunque el resultado fue completamente opuesto. Quien aportó los primeros datos del episodio fue Yanina Latorre, que utilizó sus redes sociales para contar lo sucedido. “Mauro y la China solos en Caramelo, con guardaespaldas y sin amigos. Me cuentan que ayer en Caramelo te apuntaban con láser si sacabas el teléfono cerca de la China y Mauro”, reveló desde sus historias de Instagram.
A partir de ese dato, quedó claro que tanto Icardi como la China intentaban evitar la exposición, pese a encontrarse en un boliche abierto al público. La presencia de seguridad privada marcaba el intento de preservar su intimidad, aunque no fue suficiente para evitar lo que vendría después. En medio de ese contexto, una joven decidió acercarse con cautela para tomarse una fotografía con el delantero, lo que habría desatado la reacción inesperada.
El episodio también fue detallado por la usuaria @PaoShara en la red social X, donde brindó una reconstrucción del momento. Según su relato, la chica en cuestión sería una modelo joven, presuntamente vinculada al círculo de amistades de Juanita Tinelli, que se aproximó con respeto. “Me comenta una amiga de mucha confianza que anoche ella también estaba en el boliche Caramelo y una modelo jovencita que sería del grupo de amigas de Juanita T., se acercó temerosa y respetuosa a pedirle unas fotos a Mauro”, explicó.
Sin embargo, la situación se desbordó rápidamente. Siempre de acuerdo a este testimonio, la reacción de la China Suárez habría sido desmedida, impulsada por los celos, lo que generó un clima de extrema incomodidad. La tensión escaló a tal punto que terceros tuvieron que intervenir para evitar un enfrentamiento físico.
“La zorra como es su costumbre se le fue a la yugular, tuvieron que separarla por su alto nivel etílico en sangre japonesa y al parecer la damnificada sacó el teléfono y registró el mal momento. Ojalá se anime a dar testimonio”, sentenció la usuaria dando cuenta así que una vez más, el nombre de la China quedó envuelto en la polémica, alimentando un nuevo capítulo en una historia que no deja de sumar controversias.
Cuál fue el incómodo momento que vivió Mauro Icardi en su regreso a Turquía por culpa de la China Suárez
El retorno de Mauro Icardi y la China Suárez a Estambul estuvo lejos de parecerse a esos traslados lujosos que suelen caracterizar a la pareja. Esta vez, el delantero no contó con su habitual vuelo privado y debió afrontar una situación poco frecuente en su rutina.
Todo comenzó con un imprevisto que alteró los planes iniciales. El viaje que tenían pautado para el viernes 27 no pudo concretarse luego de que Migraciones interviniera por una demora en la presentación de los permisos necesarios para que los hijos de la actriz pudieran salir del país. Ese contratiempo administrativo obligó a reorganizar la logística y prolongó su estadía en Buenos Aires más de lo previsto.
Durante esos días adicionales en la ciudad, ambos aprovecharon para salir y mostrarse en la noche porteña. Sin embargo, lejos de tratarse de una velada tranquila, en ese contexto se habría producido un momento incómodo que rápidamente comenzó a circular en versiones y comentarios en redes. Sin demasiadas precisiones públicas, lo cierto es que ese episodio sumó un condimento de tensión en la previa del regreso.
Superados los inconvenientes, finalmente llegó el momento de partir hacia Turquía. Pero el regreso también tuvo un detalle que llamó la atención: Mauro Icardi tuvo que abordar un vuelo comercial con escalas, algo completamente inusual para él. Acostumbrado a viajar con mayores comodidades, el futbolista fue visto en la cabina organizando sus pertenencias, compartiendo el espacio con pasajeros de clase turista.
Las imágenes que trascendieron lo mostraron serio y con gesto adusto, reflejando cierta incomodidad ante una experiencia que se aleja de sus costumbres. Para alguien habituado a los privilegios de la primera clase o a traslados exclusivos, la situación no pasó desapercibida.
De esta manera, el regreso de Mauro Icardi y La China Suárez terminó marcado por una seguidilla de imprevistos, demoras y un viaje atípico, muy distinto al estilo con el que suelen moverse en cada uno de sus destinos.