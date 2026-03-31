Revelan lo peor que la China Suárez le hizo a una modelo por celos a Mauro Icardi: "Se le fue al cuello y..."

Sin embargo, la situación se desbordó rápidamente. Siempre de acuerdo a este testimonio, la reacción de la China Suárez habría sido desmedida, impulsada por los celos, lo que generó un clima de extrema incomodidad. La tensión escaló a tal punto que terceros tuvieron que intervenir para evitar un enfrentamiento físico.

“La zorra como es su costumbre se le fue a la yugular, tuvieron que separarla por su alto nivel etílico en sangre japonesa y al parecer la damnificada sacó el teléfono y registró el mal momento. Ojalá se anime a dar testimonio”, sentenció la usuaria dando cuenta así que una vez más, el nombre de la China quedó envuelto en la polémica, alimentando un nuevo capítulo en una historia que no deja de sumar controversias.

TW modelo que se acercó a Mauro Icardi desató celos de la China Suárez

Cuál fue el incómodo momento que vivió Mauro Icardi en su regreso a Turquía por culpa de la China Suárez

El retorno de Mauro Icardi y la China Suárez a Estambul estuvo lejos de parecerse a esos traslados lujosos que suelen caracterizar a la pareja. Esta vez, el delantero no contó con su habitual vuelo privado y debió afrontar una situación poco frecuente en su rutina.

Todo comenzó con un imprevisto que alteró los planes iniciales. El viaje que tenían pautado para el viernes 27 no pudo concretarse luego de que Migraciones interviniera por una demora en la presentación de los permisos necesarios para que los hijos de la actriz pudieran salir del país. Ese contratiempo administrativo obligó a reorganizar la logística y prolongó su estadía en Buenos Aires más de lo previsto.

Durante esos días adicionales en la ciudad, ambos aprovecharon para salir y mostrarse en la noche porteña. Sin embargo, lejos de tratarse de una velada tranquila, en ese contexto se habría producido un momento incómodo que rápidamente comenzó a circular en versiones y comentarios en redes. Sin demasiadas precisiones públicas, lo cierto es que ese episodio sumó un condimento de tensión en la previa del regreso.

icardi y china

Superados los inconvenientes, finalmente llegó el momento de partir hacia Turquía. Pero el regreso también tuvo un detalle que llamó la atención: Mauro Icardi tuvo que abordar un vuelo comercial con escalas, algo completamente inusual para él. Acostumbrado a viajar con mayores comodidades, el futbolista fue visto en la cabina organizando sus pertenencias, compartiendo el espacio con pasajeros de clase turista.

Las imágenes que trascendieron lo mostraron serio y con gesto adusto, reflejando cierta incomodidad ante una experiencia que se aleja de sus costumbres. Para alguien habituado a los privilegios de la primera clase o a traslados exclusivos, la situación no pasó desapercibida.

De esta manera, el regreso de Mauro Icardi y La China Suárez terminó marcado por una seguidilla de imprevistos, demoras y un viaje atípico, muy distinto al estilo con el que suelen moverse en cada uno de sus destinos.