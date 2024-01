Desde Valencia, Nicole Neumann mostró su pancita de embarazada y enterneció las redes

Desde España, Nicole subió algunas imágenes, mostró su pancita, compartió divertidos looks y adelantó algunas tendencias que se vendrán el próximo invierno. El primer vestido que lució fue uno negro con aberturas en ambas piernas, y lo combinó con unas medias en color rojo. También subió otra foto con un segundo un vestido largo, aterciopelado en marrón, combinado con unos borcegos.

Por otro lado, días atrás, se filtró el nombre que la pareja le pondría al bebé. El nombre elegido sería Juan Cruz. "Tenemos dos que nos gustan mucho. Casi seguro que de ahí no saldrá. Pero todavía no hay una decisión tomada", había contado Neumann en su momento.

La explosiva teoría de Fabián Cubero sobre cómo se filtra información de su batalla con Nicole Neumann

A pesar de que hace 7 años que Fabián Cubero y Nicole Neumann se separaron, de hecho cada uno rehizo su vida sentimental, el enfrentamiento entre ellos va en aumento. En ese sentido el 2023 fue arduo, sobre todo por el tema de Indiana, la mayor de sus hijas que decidió vivir con su padre.

De esta manera, todo este tiempo hubo denuncias cruzadas, acusaciones varias por parte de Nicole por una teórica deuda millonaria de Fabián, así como revocación de permisos de la menores para viajar al exterior.

Y si bien los dos en general se muestran cautos frente a los medios, lo cierto es que siempre hay determinada información sobre ellos que termina filtrándose, que según Fabián Cubero no es casual.

"En el medio hay mucho amiguismo. Siempre hay un periodista que tira: 'me contaron, me dijeron, tengo la fuente'... Es fácil llamar a un panelista amigo, contarle una u otra cosa para que la cuente sin investigar, nadie pide las pruebas ni nada. Nosotros ya sabemos cómo es esto pero la familia no, se comen el verso", aseguró cansado Fabián Cubero a Socios del espectáculo.

Al tiempo que agregó picante: "La verdad es que yo siempre soy de tragar, de no hablar demasiado pero hay veces en las que se dicen tantas injusticias, se cuentan demasiadas cosas que no son y me pregunto ¿por qué me tengo que bancar que me miren por la calle como si fuera tal o cual cosa cuando no lo soy?".

En tanto, Mica Viciconte coincidió con su pareja y habló concretamente de la información falsa que se echa a correr. "Cuando recién arrancaba en los medios, saltaba re caliente a contestar todo. Después respondía más correctamente y ahora, entiendo que la verdad la sabemos nosotros y que no hace falta contar tanto. Claramente me molesta la mentira, pero ¿qué puedo hacer? tendría que ir a ahorcar a todos pero no puedo porque voy presa, entonces me quedo en el molde", cerró contundente.