Se supo qué nombre habrían elegido Nicole Neumann y Manu Urcera para su bebé

Y si bien la ex de Cubero abrió su corazón para expresar sus sentimientos en la revista, prefirió evitar dar detalles del o de los nombres que llevan la delantera en la elección para el futuro nuevo integrante de la familia.

Así las cosas, a sus cinco meses de gestación y por estas horas con Neumann y Urcera en el invierno madrileño, se supo que Nicole y Manu hasta ahora tendrían elegido el nombre Cruz, según confió Para Ti. Claro que como todavía restan cuatro meses de embarazo, por lo que aún todo puede cambiar.

Nicole Neumann y Urcera en Madrid.jpg

Nicole Neumann reveló por qué Manu Urcera no estuvo el día que se enteró del sexo de su bebé

Nicole Neumann están atravesando por un momento de plena felicidad. Después haberse casado con el piloto de TC Manu Urcera, la diosa de las pasarelas está disfrutando de su embarazo.

Así, días pasados en una nota con revista Caras, la modelo confirmó el sexo del bebé. "Será un varón de tauro o géminis”, expresó la rubia, que ya es mamá de Allegra, Sienna e Indiana.

Nicole Neumann Manu Urcera

En esa misma publicación, Nicole comentó que Manu Urcera no estuvo cuando supo el sexo de su hijo. ¿El motivo? El piloto de TC estaba probando autos para la próxima temporada automovilística del 2024.

Asimismo fue en esa misma entrevista, donde la modelo mencionó que aún no tenían definido cuál será el nombre del bebé. "Tenemos dos que nos gustan mucho. Casi seguro que de ahí no saldrá. Pero todavía no hay una decisión tomada”, deslizó misteriosa sin pensar que el nombre elegido hasta ahora terminaría filtrándose días después.