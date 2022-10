Desesperado pedido de Andrea Rincón: "Me robaron el..."

Andrea Rincón posteo robo de Whats App.jpg El desesperado pedido de Andrea Rincón desde sus redes para avisar que le robaron su cuenta de WhatsApp y están pidiendo plata en su nombre.

Así es que Andrea Rincón no dudó en volcarse a su cuenta de Instagram para poner sobre aviso a sus contactos, dado que tal como desgraciadamente pasa en estos casos, los ladrones usan la cuenta para robar dinero pidiendo a los contactos del titular de la cuenta.

De esta manera, tanto desde su feed como desde sus historias virtuales, Rincón publicó un mensaje con fondo lila en el que avisa "Me robaron el WhatsApp. Están pidiendo plata en mi nombre!! Son delincuentes, no les den nada!!!", frente a su 1,1 millón de seguidores. Claro que su fandom no tardó en reaccionar con chistes, si bien los más sensatos no dudaron en recomendar "Hagan la verificación de 2 pasos gente... con eso no te roban ninguna cuenta".

Andrea Rincón Interna.jpg Andrea Rincón es modelo, actriz y vedette argentina.

La increíble experiencia de Andrea Rincón con ayahuasca

En mayo de este año, Andrea Rincón recordó en el programa PH Podemos Hablar la experiencia que tuvo con ayahuasca justo dos meses antes de ingresar al reality Gran Hermano cuando tenía 21 años. “Pasen al punto de encuentro aquellos que pasaron una noche en un lugar raro”, dijo el conductor Andy Kusnetzoff. Y ahí la actriz contó su experiencia como voluntaria en El Impenetrable chaqueño. “Cuando llegué yo pensé que iba a dar amor. Fui a dar charlas y a estar con los chicos... Y todos los días tuve que bajar 80 mil cajas de comida”, recordó.

Luego, dio el pie a otro fuerte momento: "Prefiero contar eso y no la experiencia con ayahuasca”. Andy ahí le consultó y ella comentó cómo vivió ese momento: “Fue antes de entrar a la casa de Gran Hermano y posta que vi lo más doloroso de mi vida. Lloré de principio a fin”.

andrea rincon.jpg En su paso por PH Podemos hablar (Telefe), Andrea Rincón recordó su experiencia con la ayahuasca.

Ahí, el conductor explicó en qué consiste la ayahuasca: “Es una experiencia con plantas naturales que te llevan a un viaje místico, alucinógeno, que tiene que ver con tu propia historia”. "Era muy chiquita, tenía 21 años y siempre quería hacerlo. Mis amigos más grandes me decían: dejate de romper los huevos", precisó Andrea Rincón, quien fue vista infraganti con el dibujante Tute en el verano.

Y amplió sobre ese momento: “Me dijeron ‘pensá qué querés tratar’, y yo venía de separarme de una pareja que me golpeó mucho durante bastante tiempo y yo dije: ‘Voy a sacarme y a arrancarme a este tipo’”. Al tiempo que añadió: “Pensaba en él y un tipo me tiraba humo mientras me preguntaba ‘¿quién te hizo tanto daño, chiquita?’”. Por último, recordó que en medio de la sesión, dos hombres se pelearon por ella: “Cuando terminó, que vas a enterrar todo el líquido que quedó, paso uno y me dijo ‘vino un duende y te trajo una flor’”.