Desesperado pedido de la mamá de Chano Charpentier tras la internación del músico

“Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro”, señalo Marina.

Luego, agradeció a su familia, cercanos y seguidores de Chano por sus mensajes de apoyo: “Cómo siempre gracias a todos los que rezan, que mandan luz. Por suerte tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia”.

Por último, Marina volvió a referirse a los detractores del artista que hacen vida entre las redes, para pedir respeto ante la complicada situación familiar que atraviesan sus seres queridos. “Les pido por favor respeto y silencio a los haters que sacan conclusiones sin saber nada”, cerró.

Mamá de Chano

Antes de ser internado, Chano Charpentier publicó un fuerte mensaje en Twitter

Chano había usado su cuenta oficial de Twitter para repostear mensajes en los que aseguraba que había recibido amenazas.

“Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo ‘Chano, cuidate, te quieren hacen mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nuncia viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”, señala el tuit que escribió.