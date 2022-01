Desmienten depresión de Karina Jelinek

jelinek rosenfeld mazzocco captura.jpg

Al mismo tiempo, agregó "Cero depresión. Karina Jelinek pasó unos hermosos días en Punta de Este, después se fue a Mar del Plata y ahora está en Buenos Aires preparándose para una muy buena noticia: va a con conducir un programa, que me dijo que por ahora no lo diga...", y se abstuvo de dar mayores detalles.

Por último, la abogada de las celebridades argentinas, aclaró el tema del ansiado hijo del que Karina Jelinek viene hablando desde hace tiempo. "El tema de la subrogación del bebé es una cuestión económica, que hoy por hoy está pendiente. Ella tenía un dinero ahorrado, producto de tantos años de trabajo, y lamentablemente ella le dio el dinero a una persona y esa persona hoy por hoy no se la está devolviendo", explicando así el motivo por el cual aún no pudo llevar a cabo la subrogación.

Karina Jelinek reveló que quiere ser madre junto a Flor Parise

Karina Jelinek reveló en agosto de 2021 que sería mamá por medio de un vientre subrogado en Miami, Estados Unidos. La modelo contó por aquel entonces que quiere formar una familia junto a Flor Parise, a quien define como "una súper compañera".

“Deseaba ser madre hace varios años, pero lo fui postergando por distintos motivos. Estoy en un momento de mi vida en el que me siento plena y estable como para traer un bebé al mundo y darle mucho amor", afirmó la morocha en una entrevista con revista Caras.

Karina Jelinek contó en agosto de 2021 que sería mamá a través de un vientre subrogado junto a su amiga Flor Parise.

Ante las críticas por la decisión de subrogar un vientre, Jelinek explicó: "¿Por qué elegí este método y no gestar yo el embarazo? El motivo es completamente médico. Me desaconsejaron transitar un embarazo porque podría llegar a tener algunas complicaciones". Además, la modelo resaltó que Flor Parise está acampándola en este proceso. "Compartimos todo juntas. Quiero criar a mi hijo con Flor. Ella ya tiene su hijo. Me va a ayudar y a enseñar un montón de cosas porque ya las vivió", destacó.

Por último, Jelinek indicó cómo imagina su faceta como madre. "Voy a ser una mamá insoportable. Muy pendiente, creo que no me voy a poder despegar. Voy a tener que aprender sobre eso … pero supongo que me veo muy bien", sentenció.