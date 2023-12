Detuvieron a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, tras una tremenda pelea callejera: el video

Tal como se puede ver en el video que se viralizó en las redes, Noir estaba acompañado por su novia, Sophia Ramos, y, antes de ser subido al patrullero que lo llevó detenido gritó: “Tomatela, muerto de hambre”.

El descargo de Ke Personajes tras ser detenido

Tras el incidente, el entrerriano hizo su descargo en redes sociales. "Estoy bien Gracias a Dios”, confirmó al brindar una explicación de lo ocurrido: “Yo estaba manejando y viene esta persona, que casi me choca, cuando yo estaba saliendo”.

De acuerdo a lo indicaron por Noir, esta persona lo increpa e intenta pegarle “por su enojo”. “Yo solo me defendí y me tumbó”, fueron las palabras del artista al cuestionar: “Hay personas que son así y no se puede”. “Gracias por preguntar de cómo estaba", indicó y prometió radicar la denuncia correspondiente.